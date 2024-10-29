РФ требует от Google 2 ундециллиона рублей из-за YouTube

Общая сумма штрафа по искам российских госудерственных телеканалов к Google возросла до 2 ундециллионов. Такую сумму рассматривал суд в РФ на заседании 28 октября, пишет РБК.

Российские государственные телеканалы требуют от американской корпорации Google 2 ундециллиона рублей (ундециллион - единица с 36 нулями. - Ред.) за блокировку их аккаунтов на видеохостинге YouTube. Такая сумма штрафа рассматривалась на заседании российского суда 28 октября, пишет во вторник, 29 октября, агентство РБК со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания процитировал слова судьи, заявившего, что рассматривает "дело, в котором много-много нулей". Другой собеседник сообщил РБК, что в сентябре общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).

Ранее российский суд постановил, что Google, которому принадлежит YouTube, должен восстановить удаленные аккаунты российских СМИ, а в случае отказа выплачивать неустойку. За каждый день неисполнения этого решения начисляется штраф в 100 тысяч рублей, сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения без ограничения общего размера штрафа.

Требования 17 российских госканалов

Речь идет об исполнении требований 17 российских госканалов, в их числе - Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Звезда", НТВ и "ТВ-Центр". Попытки взыскать штрафы с Google из-за блокировки аккаунтов продолжаются с 2020 года после решения удалить YouTube-каналы "Царьград" и РИА ФАН в связи с санкциями США. После начала полномасштабной войны РФ против Украины были заблокированы аккаунты всех российских госканалов.

В июне 2022 года российское юрлицо ООО "Гугл" объявило о банкротстве, заявив о 19-миллиардных долгах компании при активах на 3,5 млрд руб. После этого российские госканалы обратились в суды Турции, Венгрии, Испании, ЮАР и других стран, требуя признать и исполнить судебные решения, вынесенные против Google российскими судами. В июне 2024 года Высокий суд ЮАР удовлетворил иск и наложил арест на активы Google в стране.

В свою очередь американская корпорация обратилась в августе в суды США и Великобритании с исками против владельцев RT, "Царьграда" и "Спаса". Тем самым Google надеется, что российским телеканалам запретят инициировать судебные разбирательства за пределами РФ.