 По искам СМИ в России арестованы активы ООО ″Гугл″ на 2 млрд рублей | Новости из Германии о России | DW | 20.05.2022

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Россия

По искам СМИ в России арестованы активы ООО "Гугл" на 2 млрд рублей

Девять российских телекомпаний добиваются разблокирования своих каналов на YouTube. В качестве обеспечительной меры по их искам суд в Москве арестовал средств и имущества ООО "Гугл" уже на 2 миллиарда рублей.

Сайт поисковика Google Россия

Сумма денежных средств и имущества российской дочерней компании Google, которые были в качестве обеспечительной меры арестованы решением суда по искам девяти российских телеканалов, достигла уже 2 млрд рублей, передает в пятницу, 20 мая, "Интерфакс", приводя данные картотеки арбитражных дел.

Начиная с конца апреля арбитражный суд Москвы удовлетворил целый ряд ходатайств об аресте активов ООО "Гугл" от российских СМИ, которые добивались восстановления своих YouTube-каналов В их число вошли телеканалы НТВ, ТНТ, АНО "ТВ-Новости" (RT), "Телеканал 360", ВГТРК, "Звезда", ОТР, "ТВ Центр" и "Москва 24". Некоторые из них подавали по несколько ходатайств.

В марте принадлежащий интернет-гиганту Google видеохостинг YouTube объявил, что в связи с войной, развязанной Москвой в Украине, будет по всему миру блокировать каналы финансируемых государством российских медиа.

Многомиллиардные штрафы Google в России

В декабре 2021 года российский суд впервые назначил Google оборотный (зависящий от размера выручки) штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб - за неудаление запрещенного в России контента. В мае этого года приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа.

По итогам 2021 года выручка ООО "Гугл" в России составила 134,3 млрд руб., а чистый убыток - 26,4 млрд руб, пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.

18 мая стало известно, что компания "Гугл" начала процесс банкротства. В уведомлении, опубликованном в федеральном реестре юридически значимых сведений, указывалось, что с 22 марта 2022 года компания "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок".

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    Автор: Николай Пермяков


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