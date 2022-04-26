 Суд арестовал счета и имущество Google в России на 500 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 26.04.2022

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Россия

Суд арестовал счета и имущество Google в России на 500 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "дочки" холдинга "Газпром-медиа" с требованием восстановить аккаунт на видеохостинге YouTube.

Поисковик Google

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета российского отделения Google на сумму 500 млн рублей по иску дочерней компании холдинга "Газпром-медиа" о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube. Об этом говорится в определении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел во вторник, 26 апреля.

Согласно определению, "ГПМ Развлекательное телевидение" подала иск к Google с просьбой признать недействительным односторонний отказ в размещении контента на YouTube от 2015 года. Компания также потребовала восстановить полный доступ к YouTube-каналу и обязать ответчика выплатить судебную неустойку. Иск связан с блокировкой официального канала ТНТ на YouTube, отмечает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Газпром-медиа".

В начале марта 2022 года YouTube, принадлежащий Google, начал блокировать каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Платформа связала это решение с вторжением РФ в Украину. Под блокировку, в частности, подпали аккаунты телеканалов ТНТ и НТВ, которыми управляет "Газпром-медиа".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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