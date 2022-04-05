Правительство ФРГ призвало не верить государственным СМИ РФ

Правительство Германии призвало русскоязычных жителей страны черпать информацию о войне России против Украины и других политических темах из независимых источников. "Никто не должен доверять кампании по дезинформации, проводимой российскими государственными СМИ в циничной и преуменьшающей манере", - заявил в понедельник, 4 апреля, заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner).

В связи с этим правительство ФРГ призывает всех русскоязычных жителей Германии получать информацию о происходящем в различных национальных и международных СМИ, добавил он.

Между тем министерство внутренних дел Германии предостерегло от того, чтобы заставлять проживающих в ФРГ россиян и украинцев страдать из-за текущего российско-украинского конфликта. "Этот конфликт не должен быть перенесен в наше общество", - подчеркнул в этой связи один из официальных представителей министерства. "Это - война Путина", а не российского и украинского населения, добавил он. По словам сотрудника МВД ФРГ, службы безопасности Германии проявляют в этом отношении большую бдительность.

Ответственность за "фейки" о ВС РФ в России

В России 4 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла в Кодекс об административных нарушениях поправки, усиливающие ответственность за распространение информации о действиях Вооруженных сил РФ, которую власти сочтут фейками, а также за публичные призывы к введению санкций против России.

В микроблоге Госдумы РФ в Twitter новая законодательная норма разъяснялась так: "Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае, если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет".

За первые недели действия поправок в России уже было возбуждено несколько дел по соответствующей статье. Их фигурантами стали, кроме прочих, фуд-блогер Ника Белоцерковская и публицист Александр Невзоров.

После вступления в силу "закона о фейках" о российской армии страну покинули десятки журналистов негосударственных СМИ.

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