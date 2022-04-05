 Правительство ФРГ призвало не верить государственным СМИ РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 05.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Правительство ФРГ призвало не верить государственным СМИ РФ

Берлин посоветовал русскоязычным жителям Германии черпать информацию о войне в Украине из различных независимых источников.

Российские солдаты, направляющиеся в Украину, 24 февраля 2022 года

Российские солдаты, направляющиеся в Украину

Правительство Германии призвало русскоязычных жителей страны черпать информацию о войне России против Украины и других политических темах из независимых источников. "Никто не должен доверять кампании по дезинформации, проводимой российскими государственными СМИ в циничной и преуменьшающей манере", - заявил в понедельник, 4 апреля, заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner).

В связи с этим правительство ФРГ призывает всех русскоязычных жителей Германии получать информацию о происходящем в различных национальных и международных СМИ, добавил он.

Между тем министерство внутренних дел Германии предостерегло от того, чтобы заставлять проживающих в ФРГ россиян и украинцев страдать из-за текущего российско-украинского конфликта. "Этот конфликт не должен быть перенесен в наше общество", - подчеркнул в этой связи один из официальных представителей министерства. "Это - война Путина", а не российского и украинского населения, добавил он. По словам сотрудника МВД ФРГ, службы безопасности Германии проявляют в этом отношении большую бдительность.

Ответственность за "фейки" о ВС РФ в России

В России 4 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла в Кодекс об административных нарушениях поправки, усиливающие ответственность за распространение информации о действиях Вооруженных сил РФ, которую власти сочтут фейками, а также за публичные призывы к введению санкций против России. 

В микроблоге Госдумы РФ в Twitter новая законодательная норма разъяснялась так: "Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае, если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет".

За первые недели действия поправок в России уже было возбуждено несколько дел по соответствующей статье. Их фигурантами стали, кроме прочих, фуд-блогер Ника Белоцерковская и публицист Александр Невзоров.

После вступления в силу "закона о фейках" о российской армии страну покинули десятки журналистов негосударственных СМИ.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 62:29

Война Путина, катастрофа в Украине, дискуссия о пропаганде и смертной казни. DW Новости (16.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как сепаратисты в Донбассе ведут пропагандистскую войну (30.09.2016)  

Виталий Кличко: В России эффективно работает пропагандистская машина (16.11.2015)  

Реклама

Самые читаемые

Президент ФРГ признал ошибки в политике в отношении РФ  

Германия высылает 40 российских дипломатов  

Госсекретарь США: Эпоха после холодной войны завершается  