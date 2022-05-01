С Google в РФ хотят взыскать более 7,2 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов России возбудила исполнительное производство в отношении американской компании Google LLC о взыскании более 7,2 млрд рублей в связи с неоднократным отказом удалить запрещенный властями РФ контент. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщило агентство "Интерфакс".

Производство запущено 29 апреля на основании решения мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от декабря 2021 года. Выплата составляет 5% от годовой выручки компании за 2020 год. Речь идет о первом в РФ оборотном штрафе для корпорации.

Срок "добровольной уплаты" истек 19 марта.

Арбитражный суд Москвы 26 апреля арестовал имущество и счета российского отделения Google на сумму 500 млн рублей по иску дочерней компании холдинга "Газпром-медиа". Иск связан с блокировкой официального канала ТНТ на YouTube, уточняло агентство "Интерфакс".

Блокировки и "информационная война"

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 14 апреля высказала мнение, что "в последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России".

До этого YouTube заблокировал канал парламентского телевидения российской Госдумы - "Дума ТВ". В американской компании объяснили блокировку правилами видеохостинга, связанными с "применением санкций" в отношении РФ.

Первые штрафы в размере доли от выручки

Компания Meta Platforms и Google LLC 24 декабря 2021 года были признаны виновными властями РФ по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). За данное правонарушение для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

"Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc", - отмечалось в сообщении Роскомнадзора.

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