 С Google в РФ хотят взыскать более 7,2 млрд рублей | Новости из Германии о России | DW | 01.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

С Google в РФ хотят взыскать более 7,2 млрд рублей

Судебные приставы возбудили исполнительное производство против Google LLC в связи с отказом удалить запрещенный властями РФ контент.

Эмблема Google

Федеральная служба судебных приставов России возбудила исполнительное производство в отношении американской компании Google LLC о взыскании более 7,2 млрд рублей в связи с неоднократным отказом удалить запрещенный властями РФ контент. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщило агентство "Интерфакс".

Производство запущено 29 апреля на основании решения мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от декабря 2021 года. Выплата составляет 5% от годовой выручки компании за 2020 год. Речь идет о первом в РФ оборотном штрафе для корпорации.

Срок "добровольной уплаты" истек 19 марта.

Арбитражный суд Москвы 26 апреля арестовал имущество и счета российского отделения Google на сумму 500 млн рублей по иску дочерней компании холдинга "Газпром-медиа". Иск связан с блокировкой официального канала ТНТ на YouTube, уточняло агентство "Интерфакс".

Блокировки и "информационная война"

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 14 апреля высказала мнение, что "в последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России".

До этого YouTube заблокировал канал парламентского телевидения российской Госдумы - "Дума ТВ". В американской компании объяснили блокировку правилами видеохостинга, связанными с "применением санкций" в отношении РФ.

Первые штрафы в размере доли от выручки

Компания Meta Platforms и  Google LLC 24 декабря 2021 года были признаны виновными властями РФ по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). За данное правонарушение для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

"Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc", - отмечалось в сообщении Роскомнадзора.

Смотрите также:

  • Грузовые автомобили

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Самый высокий штраф …

    …за картельный сговор Еврокомиссия наложила на четырех производителей грузовиков. Наказание за ценовой сговор составило в общей сложности 2,93 млрд евро. Львиную долю заплатил концерн Daimler - миллиард евро. В скандале были также замешаны компании Iveco, Volvo/Renault и DAF. Производителю грузовиков MAN удалось избежать штрафа благодаря оказанной помощи в разоблачении сговора.

  • Офис Google

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Не сговор, но…

    …злоупотребление своим положением на рынке выявила Еврокомиссия в этом году у компании Google. Доминирующая позиция Google в поиске товаров в Сети привела к потерям у конкурентов. В июне Еврокомиссия оштрафовала компанию на рекордные 2,42 млрд евро.

  • Высотные здания в Лондоне

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Манипулирование ставками Libor…

    …было выявлено в 2013 году у восьми крупнейших банков. Тайный сговор по ежедневной манипуляции ставкой Libor (на ее основе устанавливается процент по межбанковским кредитам) привел к тому, что Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, RP Martin, Barclays и UBS обязали выплатить 1,71 млрд евро.

  • Телевизор LG на выставке

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Сговор производителей кинескопов…

    …в 2012 году называли классическим антимонопольным нарушением. Семь производителей кинескопов обязали выплатить общий штраф в 1,47 млрд евро. В сговоре оказались замешаны компании Samsung SDI, Thomson, Philips, LG Electronics, Panasonic, Toshiba и MTPD. В течение почти 10 лет они делили между собой рынок. Компания Chunghwa полностью избежала штрафа благодаря оказанной помощи в расследовании.

  • Символическая картинка: разбитое автомобильное стекло

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Монополист-рецидивист…

    …был выявлен в 2008 году после разоблачения картеля производителей автостекол. ЕС наложил штраф в 1,3 млрд евро на четыре компании за ценовой сговор. В скандал оказались втянуты Saint-Gobain из Франции, Asahi из Японии, Pilkington из Великобритании и Soliver из Бельгии. Saint-Gobain заплатила больше всех, 896 миллионов евро, поскольку уже нарушала антимонопольное законодательство.

  • Газохранилище компании Gaz de France

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Классический отраслевой сговор…

    …выявил ЕС в 2009 году у поставщиков газа E.on и Gaz de France. Во время строительства газопровода они договорились, что не будут использовать его для поставок газа на их собственные рынки и таким образом нарушили нормы, регулирующие вопросы конкуренции. Штраф: 553 миллиона евро для каждой компании.

  • Логотив Intel у офиса компании

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Крупнейший производитель микросхем…

    …подкупал дилеров, таких, как Media Markt, чтобы компьютеры оснащались только процессорами Intel. В мае 2009 года ЕС наложил на компанию штраф в миллиард евро за то, что она злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке. Intel нанесла ущерб второму по величине производителю микросхем AMD путем недопустимых скидок и прямых платежей производителям компонентов.

  • Эскалатор

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Производители лифтов и эскалаторов…

    …между 1995 и 2004 годами устроили ценовой сговор, поделили между собой рынок и обменивались конфиденциальной информацией. В итоге ThyssenKrupp из Германиии, Otis из США, Schindler из Швейцарии, Kone из Финляндии, а также Mitsubishi Elevator из Японии выплатили в 2007 году штраф в 992 миллиона евро.

    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


Смотреть видео 03:08

Роскомнадзор решил бороться с Facebook, Google и Twitter якобы за цензуру

Аудио- и видеофайлы по теме

20 лет Google: незаменимый помощник или "информационный спрут"? (28.09.2018)  

Большой Google следит за тобой: любимому поисковику исполнилось 20 лет  

Реклама

Самые читаемые

Война в Украине: хроника событий 1 мая  

Эксперты: Цели Евросоюза по газу практически невыполнимы  

Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции  