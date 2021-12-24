Суд в РФ назначил многомиллиардные штрафы Google и Meta

Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Meta Platforms, владеющую социальной сетью Facebook, почти на 2 миллиарда рублей за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Такое решение в пятницу, 24 декабря, вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы. Несколькими часами ранее судья того же участка оштрафовал американский интернет-концерн Google более чем на 7,2 миллиарда рублей - также за неудаление запрещенного в России контента.

"Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Обе компании признаны виновными по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). За данное правонарушение для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 процентов совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Роскомнадзор грозит Google и Meta новыми штрафами

Административные протоколы, по которым суд вынес решения, Роскомнадзор составил в отношении Google и Meta 4 и 27 октября соответственно. В пятницу в ведомстве заявили, что обеим компаниям грозят новые оборотные штрафы в связи с тем, что они не удалили еще 4,6 тысячи запрещенных материалов.

"Материалы, которые приведены в протоколах - малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство", - отмечает Роскомнадзор.

Решения мирового суда пока не вступили в законную силу, так как у Google и Meta после получения представителями полного судебного решения будет 10 суток для обжалования. После вступления решений в силу, согласно российскому законодательству, у компаний будет 60 суток для добровольной оплаты штрафа. В случае неуплаты штраф будет взыскан принудительно.

Протоколы в отношении соцсетей

Роскомнадзор с 11 февраля составляет административные протоколы в отношении соцсетей, не удаливших или несвоевременно удаливших призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного российскими законами контента. Общая сумма штрафов в отношении этих компаний уже составляет около 200 миллионов рублей.

Смотрите также:

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Индии Нарендра Моди Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

Мировые лидеры в сети Facebook Президент США Дональд Трамп "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

Мировые лидеры в сети Facebook Королева Иордании Рания Аль-Абдулла 10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Турции Реджеп Эрдоган Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Камбоджи Хун Сен У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

Мировые лидеры в сети Facebook Белый дом Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

Мировые лидеры в сети Facebook Вне конкуренции Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

Мировые лидеры в сети Facebook В списках также значатся У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

Мировые лидеры в сети Facebook Дружественное абонирование Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД. Автор: Элла Володина

