 Компания Facebook сменила название на Meta, но имя соцсети остается | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Компания Facebook сменила название на Meta, но имя соцсети остается

Марк Цукерберг объявил о ребрендинге Facebook. Новое название Meta отражает цель создать вселенную виртуальной реальности с эффектом присутствия. Соцсеть и другие приложения сохранят старые названия.

Марк Цукерберг во время презентации нового названия компании Facebook - Meta, 28 октября 2021 года

Марк Цукерберг объявляет о смене названия компании Facebook на Meta, 28 октября 2021 года

Компания Facebook провела ребрендинг и будет называться Meta. Об этом ее основатель Марк Цукерберг объявил на презентации в четверг, 28 октября. При этом социальная сеть Facebook сохранит свое нынешнее название.

Другие приложения компании - Instagram, Messenger, WhatsApp - также будут называться по-прежнему. "Сейчас наш бренд настолько тесно связан с одним продуктом, что не может отражать всего, что мы делаем сегодня, не говоря уже о будущем. Я надеюсь, что со временем нас будут видеть как компанию-метавселенную, и я хочу связать нашу работу и идентичность с этой целью", - заявил Цукерберг.

Цукерберг создает вселенную виртуальной реальности с эффектом присутствия

Помимо социальных сетей Марк Цукерберг владеет также производителем устройств виртуальной реальности Oculus. В сентябре Facebook уже выделил 50 миллионов долларов на создание метавселенной. В настоящее время компания тестирует приложение виртуальной реальности для удаленной работы, которое позволит пользователям с помощью специальной гарнитуры присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров. 

"Определяющим качеством метавселенной будет ощущение присутствия - как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте. Чувствовать присутствие другого человека - это высшая мечта социальных технологий", - добавил основатель компании.

Смотрите также:

  • Робот Telemax Pro для обезвреживания взрывоопасных предметов

    Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

    Робот для обезвреживания взрывоопасных предметов

    Робот Telemax Pro, детище немецкой компания Telerob, мирового лидера в производстве беспилотных наземных машин, применяется для обезвреживания взрывоопасных предметов. Модель этого универсального, способного преодолевать значительные уклоны и препятствия робота, представлена в экспозиции Музея будущего (Zukunftsmuseum), открывшегося в сентябре в баварском Нюрнберге.

  • Космический аппарат Фотон-1

    Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

    Космический аппарат "Фотон-1"

    Советский космический аппарат "Фотон-1" применялся для технологических и научных исследований. В 1985 году он совершившил беспилотный двенадцатидневный полет в космос. В его основу легла конструкция искусственных спутников Земли серии "Зенит".

  • Квантовый компьютер

    Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

    Квантовый компьютер

    Квантовые компьютеры способны обогнать в скорости и объемах вычислений даже суперкомпьютеры, которыми пользуются ИТ-гиганты или, например, космические агентства вроде НАСА. На снимке - демонстрационная модель квантового компьютера в масштабе 1:1 производства 2020 года в витрине в Музее будущего.

  • Рельсовый цеппелин

    Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

    Рельсовый цеппелин

    В свое время такое транспортное средство было сродни фантастике. На фото - уменьшенная копия рельсового цеппелина, разработанного и созданного немецким инженером-самолетостроителем Францем Крукенбергом в 1929 году. Его движение осуществлялось с помощью воздушного винта, расположенного сзади. Был построен только один экземпляр.

  • Модель вакуумного поезда

    Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

    Модель вакуумного поезда

    Hyperloóp (с английского - "гиперпетля") - проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 году Илоном Маском. До конца он так и не реализован, однако попытки Маска добиться разрешения глав многих государств на использование этих поездов до сих пор предпринимаются. Максимальная достигнутая на испытаниях скорость составляет 450-460 км/ч.

  • Бионический павильон

    Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

    Бионический павильон

    Научный сотрудник Штутгартского университета Лейла Киянек Юнис размещает в экспозиции созданную ею модель бионического павильона "Elytra Pavilion" в масштабе 1:20. А вот оригинал сооружен с помощью робота, сконструированного штутгартскими учеными. Модель павильона, ставшего впечатляющим примером применения робототехники в архитектуре, сначала выставлялась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

  • Коллектор для улавливания CO2

    Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

    Коллектор для улавливания CO2

    На фото - коллектор CO2 производства швейцарской компании Climeworks, специализирующейся на технологиях улавливания углекислого газа в воздухе. Она запустила первый в мире коммерческий проект по фильтрации CO2. Установка состоит из 18 модулей прямого улавливания воздуха, ежегодно отфильтровывающих 900 тонн CO2 , которые затем продаются операторам теплиц для использования в качестве удобрения.

  • Генная инженерия и дизайнерские дети

    Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

    Генная инженерия

    Долгие годы ученые пытались разгадать геном, чтобы избавить человечество от тяжелых наследственных заболеваний. Сегодня появились новые возможности редактирования генома. Теперь можно выбирать пол будущего ребенка, цвет его глаз и волос, другие качества. Однако перспектива появления на свет "дизайнерских детей" поднимает немало морально-этических вопросов перед обществом.

  • Катушка термоядерного стелларатора

    Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

    Катушка термоядерного стелларатора

    На фото - сверхпроводящая модульная катушка экспериментального стелларатора Wendelstein 7-AS 1990 года выпуска. Он был разработан Институтом физики плазмы Общества имени Макса Планка с целью разработки термоядерного реактора для выработки электроэнергии. Это был первый такого рода проект.

  • Робот Робби, который снимался в кино

    Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

    Робот Робби, который снимался в кино

    Этот робот по имени Робби в 2016 году снялся в фильме "Мой друг робот". Его сюжет таков: мальчик Тобби встречает робота Робби и пытается помочь ему найти родителей, которых тот потерял при крушении звездолета. Тобби - 11 лет, но он хорошо знаком с наукой. Юный изобретатель и его новый друг создают автомобиль, способный летать и плавать, и отправляются навстречу приключениям.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 03:08

Роскомнадзор решил бороться с Facebook, Google и Twitter якобы за цензуру (19.11.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов (19.10.2018)  

Twitter и Facebook не были готовы бороться с вмешательством Кремля в выборы в США (06.09.2018)  

Реклама

Самые читаемые

Франция обвинила семью Лукашенко в организованной торговле людьми  

Сколько нужно антител, чтобы быть надежно защищенным от коронавируса?  

Приюты для домашних животных в Германии трещат по швам. Почему?  