Компания Facebook сменила название на Meta, но имя соцсети остается

Компания Facebook провела ребрендинг и будет называться Meta. Об этом ее основатель Марк Цукерберг объявил на презентации в четверг, 28 октября. При этом социальная сеть Facebook сохранит свое нынешнее название.

Другие приложения компании - Instagram, Messenger, WhatsApp - также будут называться по-прежнему. "Сейчас наш бренд настолько тесно связан с одним продуктом, что не может отражать всего, что мы делаем сегодня, не говоря уже о будущем. Я надеюсь, что со временем нас будут видеть как компанию-метавселенную, и я хочу связать нашу работу и идентичность с этой целью", - заявил Цукерберг.

Цукерберг создает вселенную виртуальной реальности с эффектом присутствия

Помимо социальных сетей Марк Цукерберг владеет также производителем устройств виртуальной реальности Oculus. В сентябре Facebook уже выделил 50 миллионов долларов на создание метавселенной. В настоящее время компания тестирует приложение виртуальной реальности для удаленной работы, которое позволит пользователям с помощью специальной гарнитуры присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров.

"Определяющим качеством метавселенной будет ощущение присутствия - как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте. Чувствовать присутствие другого человека - это высшая мечта социальных технологий", - добавил основатель компании.

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