 Роскомнадзор формирует единый реестр социальных сетей | Новости из Германии о России | DW | 22.09.2021

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Россия

Роскомнадзор формирует единый реестр социальных сетей

Соцсети, числящие в этом списке, будут обязаны быстро удалять "запрещенную" информацию. Пока в реестр Роскомнадзора включены восемь соцсетей, включая Twitter и YouTube.

Виджеты соцсетей на смартфоне

Роскомнадзор приступил к формированию единого реестра соцсетей, которых обяжут быстро выявлять и блокировать "запрещенную" информацию. "Нововведения позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например, треш-стримов и другого социально опасного контента", - говорится в пресс-релизе, выложенном на сайте ведомства в среду, 22 сентября.

Пока в реестр включены восемь соцсетей - Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Youtube, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Likee (платформа для коротких музыкальных видео). Роскомнадзор направил владельцам интернет-ресурсов соответствующие уведомления. В списке не значится мессенджер Telegram, который формально соответствует определению "соцсеть", использующемуся в законодательстве.

Закон о самоконтроле соцсетей

В феврале в России вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), согласно которому сами соцсети обязаны выявлять и блокировать "запрещенную" информацию. К ней относятся "призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях", а также контент, который "оскорбляет общественную нравственность" и выражает "явное неуважение к обществу, государству", органам государства и его символам.

Накануне "ВКонтакте" заблокировал аккаунты нескольких сторонников оппозиционера Алексея Навального на территории России, в том числе скончавшейся два года назад Эльвиры Дмитриевой. Пресс-служба соцсети объяснила это тем, что "ВКонтакте" уже получил два штрафа по 1,5 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах, и повторное нарушение может привести к штрафу в размере одной десятой от годовой выручки.

Несколько дней назад YouTube по требованию властей удалил с канала Навального несколько роликов со списками "Умного голосования". Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией с полуночи 18 сентября, после чего бот "Умного голосования" был заблокирован, а до этого, 16 сентября, на сайт и Telegram-бот "Умного голосования" произошла DDoS-атака. Пользователи из России также сообщали о блокировке Google Docs после публикации там списков "Умного голосования".

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