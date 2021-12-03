В России Meta, Google и Tiktok оштрафованы с начала года почти на 112 млн рублей

В России суды с начала текущего года оштрафовали компании Meta (ранее Facebook), Google и Tiktok за неудаление запрещенной в РФ информации на 111,6 млн руб., сообщили в пятницу, 3 декабря, российские СМИ со ссылкой на Роскомнадзор (РКН). Как уточнили в ведомстве, больше других была оштрафована Meta - на 70 млн рублей. Google оштрафовали на 37,5 млн, а TikTok - на 4,1 млн рублей. Все три компании были признаны виновными по ст. 13.41 КоАП РФ.

В РКН отметили, что TikTok оплатил штрафы полностью, Meta погасила восемь штрафов на общую сумму в 26 млн рублей, а Google - три штрафа на сумму в 6 млн руб. "За неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на общую сумму 44 млн рублей, у Google - 13 штрафов на общую сумму 31,5 млн рублей", - отметили в Роскомнадзоре. Часть постановлений по Meta направлены в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания.

В отношении Meta и Google в связи с неисполнением требований РКН в суд направлены два протокола об административных правонарушениях за повторное неудаление информации, признанной запрещенной (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Штрафы могут достигать от 1/20 до 1/10 годового оборота компании. Суд может рассмотреть эти протоколы 24 декабря.

Штрафы за неудаление запрещенного контента

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей, которые не удалили либо несвоевременно удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов в отношении этих компаний уже достигла примерно 200 млн рублей.

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