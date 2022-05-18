Российское юрлицо Google начало процедуру банкротства

Российская "дочка" компании Google - "ООО "Гугл" - начала процесс банкротства, следует из уведомления в федеральном реестре юридически значимых сведений, появившемся в среду, 18 мая.

Как говорится сообщении, компания с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок".

Теперь "ООО "Гугл" намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства.

Многомиллиардные штрафы Google в России

В декабре 2021 года российский суд впервые назначил Google оборотный (зависящий от размера выручки) штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб - за неудаление запрещенного в России контента. В мае этого года приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа. Из размера этого штрафа следует, что в 2020 году общая выручка компании в России могла достичь 144 млрд руб, отмечает РБК.

"ООО "Гугл" в России агрегирует платежи за рекламу головной компании. "Дочка" также получет платежи от российских клиентов и пользователей через иностранные юрлица. По итогам 2021 года выручка компании составила 134,3 млрд руб., а чистый убыток - 26,4 млрд руб, пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.

Как отмечает "Интерфакс", по итогам 2021 года "ООО "Гугл" впервые за долгое время получило чистый убыток. Он составил 26 миллиардов рублей. В 2022 году суд дважды накладывал арест на имущество компании на сумму в 500 миллионов рублей в качестве обеспечительных мер по искам о блокировке ютьюб-каналов НТВ и ТНТ.

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