 Суд в России оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Суд в России оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей

Это второй оборотный штраф для компании Google, которая в июне запустила процедуру банкротства своей российской "дочки".

Поисковик Google

Поисковик Google

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 21,7 млрд рублей за повторный отказ удалить с YouTube информацию о войне в Украине. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" в понедельник, 18 июля.

Компанию признали виновной в "повторном нарушении порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информации" (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ) и назначили ей оборотный штраф в размере 10 процентов от годовой выручки в России.

Поводом для привлечения к административной ответственности стали обвинения Роскомнадзора в том, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube "целенаправленно способствует распространению" недостоверной информации о войне в Украине, материалов, "пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций", а также "инструкции по изготовлению взрывчатых веществ" и призывы к участию в несанкционированных массовых акциях.

"Материалы, которые приведены в протоколе, - малая часть запрещенного в РФ контента, неудаленного администрацией видеохостинга. На текущий момент неудаленными остается более 7 тыс. противоправных материалов", - заявили в Роскомнадзоре. Представитель Google в суде настаивал на прекращении производства по делу в связи с необоснованностью и недоказанностью.

Банкротство российской "дочки" Google

Это второй оборотный штраф (зависящий от размера выручки), назначенный компании в России. В декабре 2021 года суд оштрафовал Google на 7,22 млрд рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту.

В середине июня российская "дочка" Google - ООО "Гугл" подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Компания через федеральный реестр юридически значимых сведений сообщила, что "с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство", невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий, а также обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок. По итогам 2021 года ООО "Гугл" получило чистый убыток в 26 миллиардов рублей.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:08

Роскомнадзор решил бороться с Facebook, Google и Twitter якобы за цензуру (19.11.2020)

Контекст

Роскомнадзор заблокировал в России еще 25 сайтов

Блокировка коснулась, в том числе, сайта, публикующего материалы с призывами остановить войну в Украине, а также ресурса с новостями из Германии на русском языке.  

Блокировка VPN в России, или Неуловимые юзеры

Сначала Роскомнадзор блокировал сайты, а теперь блокирует VPN-сервисы, благодаря которым пользователи обходили цензуру. Карикатура DW - о тщетных усилиях российских чиновников.  

РКН увидел ведущую роль YouTube в "информационной войне" в отношении РФ

Роскомнадзор составил в отношении Google LLC два административных протокола за неудаление видеохостингом YouTube ряда материалов. Протоколы будут переданы в суд для определения размера штрафов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

20 лет Google: незаменимый помощник или "информационный спрут"? (28.09.2018)  

Большой Google следит за тобой: любимому поисковику исполнилось 20 лет  

Новая атака на гражданское общество: Роскомнадзор заблокировал "ОВД-Инфо". DW Новости (27.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

"Я завел детей не для войны". Как мужчины покидают Украину вопреки запрету  

Китай не будет пассивно наблюдать за войной РФ в Украине  

Россия пригрозила швейцарской газете судом за карикатуры на Путина  