Суд в России оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей

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Это второй оборотный штраф для компании Google, которая в июне запустила процедуру банкротства своей российской "дочки".
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 21,7 млрд рублей за повторный отказ удалить с YouTube информацию о войне в Украине. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" в понедельник, 18 июля.
Компанию признали виновной в "повторном нарушении порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информации" (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ) и назначили ей оборотный штраф в размере 10 процентов от годовой выручки в России.
Поводом для привлечения к административной ответственности стали обвинения Роскомнадзора в том, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube "целенаправленно способствует распространению" недостоверной информации о войне в Украине, материалов, "пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций", а также "инструкции по изготовлению взрывчатых веществ" и призывы к участию в несанкционированных массовых акциях.
"Материалы, которые приведены в протоколе, - малая часть запрещенного в РФ контента, неудаленного администрацией видеохостинга. На текущий момент неудаленными остается более 7 тыс. противоправных материалов", - заявили в Роскомнадзоре. Представитель Google в суде настаивал на прекращении производства по делу в связи с необоснованностью и недоказанностью.
Это второй оборотный штраф (зависящий от размера выручки), назначенный компании в России. В декабре 2021 года суд оштрафовал Google на 7,22 млрд рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту.
В середине июня российская "дочка" Google - ООО "Гугл" подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Компания через федеральный реестр юридически значимых сведений сообщила, что "с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство", невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий, а также обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок. По итогам 2021 года ООО "Гугл" получило чистый убыток в 26 миллиардов рублей.
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