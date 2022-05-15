 Роскомнадзор заблокировал в России еще 25 сайтов | Новости из Германии о России | DW | 15.05.2022

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Россия

Роскомнадзор заблокировал в России еще 25 сайтов

Блокировка коснулась, в том числе, сайта, публикующего материалы с призывами остановить войну в Украине, а также ресурса с новостями из Германии на русском языке.

Солдат РФ в порту Мариуполя

В числе заблокированных - сайты, освещающие войну России против Украины

По требованию Генпрокуратуры РФ в воскресенье, 15 мая, на территории России были заблокированы еще 25 сайтов. Их список публикует проект "Роскомсвобода".

Кроме прочего, блокировка коснулась ресурса Voiny.net, который, согласно данным его создателей, "собирает в одном месте разные способы выражения позиции за остановку боевых действий и восстановление мира между Россией и Украиной", и сайта Pogibshieplennyeukraina.com, освещающего российское вторжение в Украину.

Кроме того, были заблокированы сайт Germania.one, публикующий новости о Германии на русском языке, и украинский информационный ресурс Kramatorsk.info.

Днем ранее, 14 мая, Роскомнадзор принял решение о блокировке 34 сайтов, в том числе двух доменов "Кавказского узла" - kavkaz-uzel.ru и kavkaz-uzel.media. Как пояснил проект "Роскомсвобода", некоторые статьи, ссылки на которые было решено заблокировать, внесли в реестр через расширенный протокол HTTPS. Из-за этого недоступными стали не только сами публикации, но и полностью сайты, их разместившие.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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