 Блокировка VPN в России, или Неуловимые юзеры | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.06.2022

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Россия

Блокировка VPN в России, или Неуловимые юзеры

Сначала Роскомнадзор блокировал сайты, а теперь блокирует VPN-сервисы, благодаря которым пользователи обходили цензуру. Карикатура DW - о тщетных усилиях российских чиновников.

Чиновник Роскомнадзора сачком пытается поймать VPN-сервисы в виде бабочек, которые летают вокруг него - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов


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