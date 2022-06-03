Блокировка VPN в России, или Неуловимые юзеры

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Сначала Роскомнадзор блокировал сайты, а теперь блокирует VPN-сервисы, благодаря которым пользователи обходили цензуру. Карикатура DW - о тщетных усилиях российских чиновников.
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