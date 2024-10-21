Google под прицелом антимонопольных служб ЕС и США

Доминирование крупных технологических компаний на рынке многих беспокоит. Уже было несколько попыток ограничить их влияние. Серьезные проблемы появились и у Google. По решению суда компания может быть разделена.

В августе 2024 года федеральный судья Окружного суда Колумбии в США постановил, что Google обладает монополией в области интернет-поиска и использует нечестные методы защиты от конкурентов. Доля Google на этом рынке составляет около 90 процентов как в США, так и в Европе. "Google - монополист, и он действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию", - указано в решении судьи Амита Мехты.

"Это историческое решение", - говорит Ульрих Мюллер (Ulrich Müller), основавший немецкую неправительственную организацию Rebalance Now, которая стремится ограничить доминирующее положение крупных корпораций на рынке. Это решение "показывает, что далеко идущие антимонопольные возможности и инструменты в США теперь снова используются более интенсивно, в том числе против крупных американских технологических компаний", - сказал Мюллер в интервью DW.

Сейчас разбирательство переходит в так называемую фазу исправления ситуации. Изучается, как можно ограничить рыночную власть компании. На днях министерство юстиции США представило дополнительные судебные документы по этому поводу.

Разделение Google не за горами?

Один из вариантов - запретить корпорации заключать контракты с другими компаниями, которые делают Google поисковой системой по умолчанию в своих интернет-браузерах. Согласно судебным документам, материнская компания Google Alphabet заплатила одной только Apple 20 млрд долларов за то, чтобы Google стала поисковой системой по умолчанию в браузере Safari от Apple.

Google активно развивает технологии искусственного интеллекта Фото: Taidgh Barron/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Однако в документах министерства юстиции также предлагались "структурные изменения", говорит Мюллер. Речь идет о разделении материнской компании Alphabet. Цель - продать части бизнеса, которые помогли оператору поисковой системы сохранить незаконную монополию в сфере онлайн-поиска.

Флориан Биен (Florian Bien) из Вюрцбургского университета утверждает, что структурные изменения могут означать и другие меры. "Очень жесткие запреты, такие как запрет на соединение операционной системы Android с поиском Google и браузером Chrome, почти похожи на разделение компании", - говорит профессор международного экономического права.

Прежде всего, подобные решения - это очень серьезное посягательство на права компании, поэтому суды также должны предоставлять ей надежную правовую защиту. В результате такие разбирательства затягиваются на очень долгое время, иногда настолько долгое, что технологическое развитие идет быстрее, чем суды. Биен считает, что у американских властей врдя ли будет большое желание ввязываться в эту битву. "Это просто задействует огромные ресурсы министерства юстиции и других ведомств", - указывает эксперт.

Антимонопольные органы в США снова стали строже

В течение многих лет антимонопольное законодательство США не применялось в достаточной степени, говорит Ульрих Мюллер. Однако судебный процесс против Google показывает, что потенциальные монополии в США снова подвергаются более тщательному изучению.

"За последние два десятилетия концентрация власти на рынке выросла более чем в 75 процентах отраслей промышленности США, включая здравоохранение, финансовые услуги, сельское хозяйство и другие, - заявил заместитель генерального прокурора США Джонатан Кантер, выступая в 2022 году в Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк. Правоохранительные органы намерены использовать все доступные инструменты для развития конкуренции, добавил он.

В США существует почти 100-летняя традиция антимонопольного права. Рокфеллеровская нефтяная монополия Standard Oil была разделена еще в 1911 году. По словам Мюллера, в 1960-х и начале 70-х годов потенциальные монополии рассматривались очень критически. В 1980-х годах неолиберальная Чикагская школа утверждала, что большая концентрация рыночной власти допустима, если компании эффективны. В результате структурные меры стали приниматься реже.

Компании Microsoft в 2001 году удалось избежать разделения Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Тем не менее в 1982 году телекоммуникационная группа AT&T была разделена. Подобная участь грозила и компании Microsoft. В 2001 году суд постановил, что Microsoft должна быть разделена, поскольку компания является монополистом. Его операционная система Windows была так тесно связана с его собственным браузером (тогда это был Internet Explorer), что вытесняла с рынка его конкурента браузер Netscape. Однако Microsoft подала апелляцию и смогла избежать разделения. Правда, ей пришлось открыть часть своих систем для конкурентов.

Еврокомиссия многократно оштрафовала Google

В ЕС также очень критически относятся к доминированию Google и других интернет-гигантов. В 2017 году Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд за нарушения в службе Google shopping, которая была создана для поиска продукции в различных онлайн-магазинах и сопоставления их стоимости. В 2018 году на корпорацию был наложен рекордный по тем временам штраф размером в 4,3 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке при производстве мобильной операционной системы Android. Но сейчас решение должен вынести Европейский суд в Люксембурге.

Год спустя Еврокомиссия наложила на Google еще один штраф в 1,49 млрд. евро за нарушения в работе сервиса контекстной рекламы "AdSense for Search", в ходе которых незаконно ущемлялись интересы его конкурентов. Влияет на ситуацию и закон ЕС о цифровом рынке - Digital Markets Act. Он должен ограничить доминирование на рынке так называемых Gatekeeper. Для Google это означает, что его приложения, например, такие как Google Maps, больше не будут иметь преимущества для поисковиков.

Однако Мюллер критикует действия ЕС против Google как неэффективные: "Были наложены миллиардные штрафы, но Google получает такую монопольную прибыль, что, в конце концов, может легко расплатиться". Биен ожидает, что более эффективные меры будут приняты, когда конкуренты Google подадут в суд.

Еще одно обвинение против Google: монополия в сфере онлайн-рекламы

Последнее решение суда против Google было вынесено из-за того, что компания заплатила производителям смартфонов, таким как Apple или Samsung, миллиарды долларов для того, чтобы поисковые машины Google были установлены в качестве стандартных в мобильные телефоны.

Кроме того, Google предстоит защищаться в суде еще по одному делу. Компанию обвиняют в монополии в секторе онлайн-рекламы, который, в свою очередь, тесно связан с поисковой системой Google. "В 2023 году мы получили более 75 процентов дохода от онлайн-рекламы", - говорится в последнем годовом отчете корпорации. Общий доход компании в прошлом году составил чуть менее 306 млрд долларов.

Видеосервис YouTube - часть империи Google Фото: picture-alliance/dpa/M. Skolimowska

YouTube и Google Maps также занимают центральное место в онлайн-рекламе. Оба сервиса являются частью империи Google. Кроме того, Google c Android предоставляет самую распространенную в мире операционную систему для мобильных устройств.

Рекламному бизнесу технологического гиганта также способствуют его сильные позиции в секторе рекламных технологий. Это инструменты и программы, которые рекламодатели могут использовать для достижения своих целевых групп и оценки успеха своей рекламы в Интернете.

В 2023 году Еврокомиссия пришла к выводу, что Google отдает предпочтение собственным технологическим сервисам для отображения рекламы в Интернете в ущерб конкурирующим поставщикам таких услуг, а также рекламодателям и онлайн-издателям. "Комиссия придерживается предварительного мнения, что проблемы конкуренции могут быть устранены только путем обязательного отказа от части услуг Google", - заявили в ведомстве.

Google сражается на нескольких фронтах

Компания Google защищается от обвинений в монополии в области онлайн-поиска и объявила, что подаст апелляцию на судебное разбирательство. Компания утверждает, что убедила пользователей своим качеством и составляет сильную конкуренцию Amazon и другим сайтам.

Ульрих Мюллер из неправительственной организации Rebalance Now говорит: "Теперь у нас есть очень убедительная доказательная база того, что Google злоупотребляет своей рыночной властью".

По словам Мюллера, в настоящее время в мире насчитывается более ста антимонопольных разбирательств против Google, точнее говоря против Alphabet. В частности, десятки медиакомпаний во главе с издательским домом Axel Springer подали в суд на Google за нарушающее честную конкуренцию поведение в сфере онлайн-рекламы и требуют возмещения ущерба в размере 2,1 миллиарда.

Производитель компьютерных игр Epic Games выиграл иск у Google Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

В декабре 2023 года американский производитель компьютерных игр Epic Games выиграл иск против Google. Компания обвинила интернет-гиганта в подавлении конкурентов и взимании неоправданно высоких сборов в размере до 30 процентов с разработчиков приложений. Если апелляция будет отклонена, это может иметь далеко идущие последствия. До сих пор у разработчиков приложений для Android не было другого выбора, кроме как принять условия Google.

По словам Мюллера, Google также может подать иск во все инстанции в рамках разбирательства по поисковой системе. Однако из-за большого количества исков не исключено, что Google сможет договориться с правительством США и судом и принять некоторые требования.

По иску о поисковых системах министерство юстиции США представит суду более подробное предложение к 20 ноября. После этого дочерняя компания Alphabet - Google - должна до 20 декабря представить свои собственные меры по исправлению ситуации. Результат ожидается не ранее конца 2025 года.