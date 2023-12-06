Реклама в Сети: что не так с Google и в чем его обвиняют

Согласно новому исследованию, корпорация Google допускает много ошибок при размещении в Сети рекламы крупных клиентов, которая, в частности, появляется на порносайтах и пиратских страницах.

Это выглядит даже несколько комично. Агенство национальной безопасности (АНБ) - часть разведсообщества США - ищет сотрудников и рекламирует "баланс между личной жизнью и работой" для своих сотрудников, и эта реклама появляется на странице иранской госструктуры. Другой пример - Республиканская партия США проводит кампанию по сбору пожертвований - и эта реклама видна на российском порносайте.

"Мы нуждаемся в вас больше, чем когда-либо" - написано, в частности, в поле для комментариев под многочисленными порнороликами. Еще один пример: реклама крепких напитков известного производителя алкоголя появляется на специальном поисковике Google Kiddle, ориентированном на детей. Для корпорации Google все эти примеры - будто гол в собственные ворота. Для рекламодателей - явное нарушение их принципов.

Как пострадали крупные рекламодатели

Ошибки Google при размещении рекламы в интернете касаются и немецких предприятий. Например, сообщение о новых электромобилях BMW появляется на сайте правопопулистского новостного портала Breitbart. При этом в баварском автоконцерне были очень удивлены запросом DW, в котором был назван этот пример: "Мы провели тщательное расследование, чтобы точно установить, как выглядит наша реклама в указанном вами контексте. И на основании полученных результатов мы предпримем необходимые меры". Автопроизводитель указывает на существующие в концерне строгие стандарты по размещению рекламы.

Скриншот с правопопулистского новостного портала Breitbart с рекламой электромобилей BMW Фото: Adalytics

Этот и многие другие примеры проблематичного и ошибочного размещения в Сети рекламы корпорацией Google проанализировала компания Adalytics со штаб-квартирой в Нью-Йорке и опубликовала результаты своего исследования на 269 страницах. Они должны заинтересовать отделы маркетинга многих крупных фирм. Среди тех из них, кого, согласно исследованию Adalytics, коснулась проблема некоррректного размещения рекламы, - Apple, Lego, Microsoft, Deloitte, Uber, TikTok, Amazon и многие другие.

Adalytics также выявила, что реклама госструктур и крупных НКО в Сети ошибочно размещена на страницах, которые они никогда не выбрали бы сами. Затронула эта проблема такие медиа, как The New York Times, The Washington Post и The Guardian.

Поисковик Google - черный ящик?

Для холдинга Alphabet, в состав которого входит корпорация Google, реклама приносит самую большую часть выручки. Google зарабатывает, прежде всего, на рекламных объявлениях в своем поисковике, а также на рекламе в своих приложениях Maps, Images, Shopping, входящих в сеть GSP (Google Search Partner).

Согласно данным Adalytics, даже та реклама, которая должна появляться только в поисковике Google, в прошлом отражалась и при использовании иных поисковиков. Потом такие рекламные объявления всплывали и при обращении к функции поиска на других сайтах. Обычно они имеют белый или серый фон и отображаются характерным шрифтом Google.

Насколько велика его партнерская поисковая сеть и какие фирмы к ней относятся, Google не сообщает. На домашней странице корпорации лишь расплывчато отмечается: "Партнеры по поисковой сети охватывают сотни страниц, которые не относятся к Goоgle". У рекламодателей также нет информации о том, на каких страницах будет размещена их реклама.

Рекламные объявления на иранских и российских интернет-сайтах

Adalytics сообщает, что идентифицировала тысячи страниц, которые находятся в партнерской поисковой сети. Для этого фирма из Нью-Йорка использовала информацию из открытого доступа и инструменты Open Source Methoden. Adalytics утверждает, что с помощью поисковых программами Crawlern идентифицировала программный код JavaScript, посредством которого разные интернет-страницы размещают у себя поисковые запросы Google.

Adalytics более года анализировал Black Box поисковой сети и может доказать, что поисковик Google охватывал для размещения рекламы и те страницы, которые не выбирали клиенты, говорится в докладе компании. К таким страницам относятся порносайты, пиратские порталы и сайты политических экстремистов.

BNP Paribas в 2014 году заплатил штраф в размере 9 млрд долларов властям США, за нарушения режима санкций, введенных Вашингтоном Фото: Reuters

Многие рекламные объявления были опубликованы на иранских и российских интернет-страницах. Это вызвает большую проблему, поскольку они находятся в сфере внимания министерства финансов США. Тот, кто ведет определенные виды бизнеса в этих странах, нарушает режим западных санкций.

Между тем вместе с рекламой ФБР, ЦРУ и британской Мl6, согласно данным Adalytics, на иранских страницах появилась также и реклама крупного французского банка BNP Paribas. Этот банк в 2014 году заплатил штраф в размере 9 млрд долларов властям США, потому что нарушил режим санкций, введенных Вашингтоном.

Google критикует методику исследования Adalytics

Google отрицает обвинения в свой адрес и, отвечая на запрос DW, критикует автора исследования. "Adalytics уже много раз публиковала неточные отчеты, которые в ложном свете представляют нашу продукцию и содержат целиком преувеличенные утверждения", - написал Дэн Тейлор, вице-президент Google, отвечающий за глобальную рекламу.

По его словам, данные отчета проверяются. Но даже на основании ограниченной информации, отметил Тейлор, уже сейчас можно сказать, что доходы от рекламы не были распределены между организациями, находящимися под санкциями. Google критикует исследование Adalytics, называет его результаты неточными и обвиняет в том, что с помощью своего отчета компания из Нью-Йорка преследует собственные интересы - сеет сомнения и расхваливает свои услуги.

Летом Adalytics уже публиковала подобное исследование. В нем критиковалось отсутствие прозрачности при размещении видеорекламы на YouTube. Эта видеоплатформа также принадлежит холдингу Alphabet. Нидерландский депутат Европарламента Пол Танг, который занимается деятельностью технологических концернов, в ответе на запрос DW отметил: "Непрозрачность рекламного рынка допускает такие практики".

По мнению Танга, чтобы решить проблему, необходимо более жесткое законодательство. То, что Google до сих пор отрицал всякую ответственность за ошибки в размещении рекламы, "просто позор", считает депутат. В прошлом году Европарламент принял закон о цифровых рынках - нормативный акт, призванный усилить защиту потребителей от цифровых гигантов, таких как Amazon, Facebook и Google.

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