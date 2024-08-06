В США уличили Google в антимонопольных нарушениях

"Google - монополист, и он действует как таковой, чтобы сохранить свою монополию", - постановил судья в США по иску Минюста против корпорации.

Транснациональная корпорация Google LLC является монополистом на рынке поисковых систем. К такому выводу пришел в понедельник, 5 августа, судья Амит Мехта по итогам разбирательства в Окружном суде США столичного округа Колумбия.

Иск в отношении корпорации в 2020 году подал Минюст США, обвинивший ее в контроле около 90 процентов рынка.

"Google - монополист, и он действует как таковой, чтобы сохранить свою монополию", - говорится в постановлении суда. "Он нарушил раздел 2 Акта Шермана (антимонопольного закона США. - Ред.)", - отмечается в документе далее.

Данный раздел касается случаев монополизации, попыток монополизации и сговора с целью монополизации.

Ряд преимуществ по умолчанию

Судья, в частности, указал, что дистрибьюторские соглашения Google носят эксклюзивный характер и имеют последствия для конкурентов. Корпорация также установила завышенные цены на выдачу текстовых объявлений в общем поиске и получает с них монопольную прибыль, счел Мехта. Кроме того, компания имеет преимущество, поскольку ее поисковик является системой, которая на ряде устройств установлена по умолчанию, что также упрочило ее превосходство над соперниками. Для достижения последнего корпорация ежегодно тратит миллиарды долларов. Так, только в 2021 году соответствующая сумма составила 26 млрд долларов (23 млрд евро).

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что решение стало "исторической победой американского народа". "Ни одна компания - независимо от ее размера и влияния - не стоит выше закона. Минюст будет и впредь неукоснительно продвигать наше антимонопольное законодательство", - отметил Гарленд, который по совместительству является главой ведомства.

Впереди - процесс апелляции

Окончательные последствия принятого решения для Google LLC и ее материнской компании Alphabet еще предстоит определить. Процесс апелляции, предположительно, может занять годы.

Судья может предписать корпорации отказаться от ряда монопольных позиций или же запретит ей платить за то, чтобы ее поисковая система по умолчанию отвечала на поисковые запросы на iPhone и ряде других устройств, уточняет AP.

Расследование в ЕС

Ранее, в марте, Евросоюз начал расследование в отношении концернов Apple, Google и Meta по подозрению в нарушении закона о цифровых рынках (DMA), который в числе прочего обязывает крупные технологические концерны открывать свои платформы для конкурентов.

В ЕС, в частности, изучают деловые практики Apple и Google, применяемые в их магазинах приложений. Согласно DMA, интернет-концерны обязаны бесплатно предоставлять сторонним разработчиком софта возможность информировать клиентов о предложениях вне магазинов Apple и Google.

В случае с Google европейского регулятора интересует также возможное предпочтение концерном собственных предложений в результатах интернет-поиска, а в случае с Meta претензии касаются новой модели подписки, предусматривающей плату за пользование Facebook и Instagram без рекламы.