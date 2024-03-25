ЕС расследует нарушение Google закона о цифровых рынках

В поле зрения европейского регулятора попали предполагаемые нарушения, совершенные Google, Apple и Meta. Интернет-гигантов подозревают в неисполнении закона, предписывающего открыть их платформы для конкурентов.

Европейский Союз начал расследование в отношении концернов Apple, Google и Meta по подозрению в нарушении закона о цифровых рынках (DMA), который в числе прочего обязывает крупные технологические концерны открывать свои платформы для конкурентов. Три американских концерна не выполнили установленных требований, заявила Еврокомиссия (ЕК) в понедельник, 25 марта.

Регулятор, в частности, намерен расследовать деловые практики Apple и Google, применяемые в их магазинах приложений. Согласно DMA, интернет-концерны обязаны бесплатно предоставлять сторонним разработчиком софта возможность информировать клиентов о предложениях вне магазинов Apple и Google.

Представитель Apple заявил, что с точки зрения концерна, последняя актуализация пользовательского соглашения для магазина приложений Apple соответствует требованиям DMA.

Претензии европейского регулятора

В случае с Google европейского регулятора интересует также возможное предпочтение концерном собственных предложений в результатах интернет-поиска, а в случае с Meta претензии касаются новой модели подписки, предусматривающей плату за пользование Facebook и Instagram без рекламы.

Согласно положениям DMA, технологические концерны, не выполняющие требований о доступе конкурентов к их платформам, могут быть оштрафованы на сумму до десяти процентов от объема мирового оборота за 12 месяцев. Еврокомиссия планирует завершить расследование в течение года.

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