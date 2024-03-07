В ЕС начал действовать закон о цифровых рынках

В Европейском Союзе с четверга, 7 марта, начал действовать закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Этот нормативный акт направлен на то, чтобы предотвратить злоупотребления крупными технологическими компаниями своим доминирующим положением и дать возможность новым игрокам выходить на рынок.

На данный момент он распространяется на 22 сервиса шести крупных технологических компаний, которые выступают в качестве так называемых "привратников", то есть контролируют доступ на рынок для других игроков. В их числе пять американских компаний - Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple, Meta и Microsoft, а также китайская ByteDance.

Согласно DMA, эти компании обязаны, среди прочего, обеспечить взаимодействие своих приложений для обмена сообщениями с конкурентами и позволить пользователям решать, какие приложения предварительно устанавливать на своих устройствах. Им не разрешается отдавать предпочтение собственным сервисам над сервисами конкурентов или препятствовать пользователям удалять предустановленное программное обеспечение или приложения.

За несоблюдение требований закона компаниям может грозить штраф в размере до 10 процентов от мирового годового оборота и до 20 процентов - при повторном нарушении.

Наряду с DMA в странах Евросоюза уже действует закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), обязывающий интернет-платформы и социальные сети принимать меры для защиты пользователей от нелегального контента, товаров и услуг.

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