В ЕС достигли соглашения о регулировании использования ИИ

Представители Европарламента, Еврокомиссии и государств ЕС после трехдневных переговоров достигли политического соглашения о законе об искусственном интеллекте. В Европе должен быть принят первый в мире закон об ИИ.

В Европейском Союзе будут ужесточены нормы использования искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующие правила (Artificial Intelligence Act) согласовали в Брюсселе поздним вечером в пятницу, 8 декабря, представители Европарламента, Еврокомиссии и стран - членов ЕС после трехдневных переговоров.

В сообщении Европарламента отмечается, что законопроект призван "обеспечить безопасность искусственного интеллекта в Европе, уважение основных прав и демократии, а также возможность процветания и расширения бизнеса".

Согласно предложению Еврокомиссии, представленному в апреле 2021 года, системы искусственного интеллекта должны быть разделены на различные группы риска. Чем выше потенциальный риск приложения, тем более жесткие требования к нему следует предъявлять.

Переговоры едва не сорвались из-за вопроса о регулировании так называемых базовых моделей - очень мощных моделей ИИ, обученных работе с огромными наборами данных, передает агентство dpa. К подобным базовым моделям, на которых могут базироваться многие другие приложения, относится, например, GPT. Германия, Франция и Италия выступали за то, чтобы регулирование распространялось только на конкретные приложения ИИ, но не на саму базовую технологию.

ЕП добивается запрета автоматического распознавания лиц

Споры вызвали и планируемые правила в сфере распознавания лиц с помощью ИИ, например в целях национальной безопасности. Европарламент, в частности, добивался запрещения подобных программ, однако государства ЕС настояли на исключениях из этого запрета для защиты национальной безопасности, обороны и других военных целей. Достигнутое соглашение предусматривает также ограничения на использование правоохранительными органами систем биометрической идентификации.

В ближайшие дни обе стороны обсудят детали, которые еще могут изменить форму документа - первого в мире закона об искусственном интеллекте. Чтобы законопроект вступил в силу, он должен быть утвержден Европарламентом и каждым из государств ЕС, но такое утверждение считается формальностью.

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