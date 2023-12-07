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Страны ЕС согласовали правила регулирования ИИ

Жан Рофе
7 декабря 2023 г.

Правительства государств-членов ЕС пошли на уступки законодателям в вопросе использования искусственного интеллекта в биометрических наблюдениях, пишет Reuters.

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Женский глаз с двоичным кодом (фото из архива)
Фото: Christian Ohde/Chromorange/picture alliance

Европейский парламент, Еврокомиссия и страны Европейского Союза достигли принципиального согласия по поводу нового "закона об искусственном интеллекте". Об этом сообщает в четверг, 7 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Переговоры о том, как следует регулировать системы искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT, начались днем 6 декабря и продолжились ночью. По словам собеседника агентства, в центре внимания был вопрос использования возможностей ИИ в биометрических наблюдениях для защиты национальной безопасности, обороны, а также в других военных целях.

Правительства государств ЕС после 10-часовых обсуждений пошли на компромисс ради получения поддержки законодателей, которые выступают против осуществления контроля по биометрическим данным, отмечает Reuters.

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