Искусственной интеллект на выпускном экзамене в Германии
Ученик одной из школ Гамбурга был пойман на использовании мобильного телефона во время письменного экзамена на аттестат зрелости. Как сообщает немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR), преподаватель заметил также, что в этот момент на смартфоне был активирован чат-бот ChatGPT. С помощью этой программы, которая поддерживается искусственным интеллектом, можно очень легко и быстро получать довольно качественные ответы по любому вопросу. Школьник сразу признался в попытке обмануть экзаменаторов. Но похоже, что он не единственный - еще как минимум 20 школ заявили о похожих подозрительных случаях.
Учителя знают о чат-боте, но...
ChatGPT появился в свободном доступе в конце 2022 года, и число его пользователей стремительно растет. Среди немецких школьников эта программа пользуется огромной популярностью, ведь "написанные" искусственным интеллектом сочинения, анализы литературных произведений, доклады по любым темам и другие тексты достойны высшей оценки. Школьные учителя знают и хорошо проинформированы о возможностях чат-бота, однако доказать факт использования ИИ невозможно.
Сегодня эта проблема коснулась и содержания письменных работ выпускных экзаменов. Учителя гамбургской школы, в которой школьник, использовавший ИИ был пойман за руку, высказали подозрение о том, что некоторые экзаменационные работы также были написаны при помощи искусственного интеллекта. Они пришли к такому выводу проанализировав общую стилистику и структуру ответов. Сомнение вызвали тексты, сочетающие в себе абсолютно правильные и содержащие большое количество ошибок части.
Использование ИИ остается безнаказанным
Экзаменационные работы, вызвавшие подозрение, были дополнительно проверены с помощью специальной программы, способной распознавать тексты, сгенерированные ChatGPT. Однако эта программа способна лишь указать насколько высока вероятность того, что текст создан ИИ. В результате подтвердилось, что часть работ действительно могла быть сгенерирована ботом. В то же время доказательств мошенничества, имеющих юридическую силу, у экзаменаторов нет.
Ученики не были пойманы с поличным, и поэтому, как заявили в администрации школы, случаи с вызвавшими подозрение текстами не будут зарегистрованы официально. Это значит, что для абитуриентов, которые, как предполагается, нарушили правила и воспользовались на экзамене помощью ИИ, никаких последствий не будет. А вот работа ученика, напрямую уличенного в использовании мобильного телефона, вероятно будет признана недействительной. В то же время доказать, что он пользовался не только смартфоном, но и подсказками ИИ, невозможно. Скорее всего школьник получит возможность либо пересдать экзамен, либо повторить класс и сдать его в следующем году.
Комментируя эту ситуацию, председатель Объединения руководителей гимназий и педагогических практик в школах Гамбурга (Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien und Studienseminare) Кристиан Геферт (Christian Gefert) считает, что речь идет об единичных случаях попытки мошенничества на выпускных экзаменах. В то же время он отметил, что властям необходимо разработать и принять четкие юридически обоснованные правила использования искусственного интеллекта в школах. На данный момент учителям приходится полагаться на собственный опыт и компетенцию, чтобы определить, кто ответил на вопросы экзаменов - ученик или искусственный интеллект. По данным статистичекого ведомства Statista, в 2021-2022 учебном году не сдали выпускные экзамены лишь четыре процента абитуриентов.
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