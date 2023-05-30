Искусственной интеллект на выпускном экзамене в Германии

Несмотря на запрет мобильных устройств, нескольким абитуриентам в Гамбурге удалось пронести на выпускной экзамен смартфон и, вероятно, воспользоваться помощью чат-бота ChatGPT. Можно ли это доказать и чем это грозит?

Ученик одной из школ Гамбурга был пойман на использовании мобильного телефона во время письменного экзамена на аттестат зрелости. Как сообщает немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR), преподаватель заметил также, что в этот момент на смартфоне был активирован чат-бот ChatGPT. С помощью этой программы, которая поддерживается искусственным интеллектом, можно очень легко и быстро получать довольно качественные ответы по любому вопросу. Школьник сразу признался в попытке обмануть экзаменаторов. Но похоже, что он не единственный - еще как минимум 20 школ заявили о похожих подозрительных случаях.

Учителя знают о чат-боте, но...

ChatGPT появился в свободном доступе в конце 2022 года, и число его пользователей стремительно растет. Среди немецких школьников эта программа пользуется огромной популярностью, ведь "написанные" искусственным интеллектом сочинения, анализы литературных произведений, доклады по любым темам и другие тексты достойны высшей оценки. Школьные учителя знают и хорошо проинформированы о возможностях чат-бота, однако доказать факт использования ИИ невозможно.

Сегодня эта проблема коснулась и содержания письменных работ выпускных экзаменов. Учителя гамбургской школы, в которой школьник, использовавший ИИ был пойман за руку, высказали подозрение о том, что некоторые экзаменационные работы также были написаны при помощи искусственного интеллекта. Они пришли к такому выводу проанализировав общую стилистику и структуру ответов. Сомнение вызвали тексты, сочетающие в себе абсолютно правильные и содержащие большое количество ошибок части.

Использование ИИ остается безнаказанным

Экзаменационные работы, вызвавшие подозрение, были дополнительно проверены с помощью специальной программы, способной распознавать тексты, сгенерированные ChatGPT. Однако эта программа способна лишь указать насколько высока вероятность того, что текст создан ИИ. В результате подтвердилось, что часть работ действительно могла быть сгенерирована ботом. В то же время доказательств мошенничества, имеющих юридическую силу, у экзаменаторов нет.

Во время экзамена телефонами пользоваться строго запрещено Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance

Ученики не были пойманы с поличным, и поэтому, как заявили в администрации школы, случаи с вызвавшими подозрение текстами не будут зарегистрованы официально. Это значит, что для абитуриентов, которые, как предполагается, нарушили правила и воспользовались на экзамене помощью ИИ, никаких последствий не будет. А вот работа ученика, напрямую уличенного в использовании мобильного телефона, вероятно будет признана недействительной. В то же время доказать, что он пользовался не только смартфоном, но и подсказками ИИ, невозможно. Скорее всего школьник получит возможность либо пересдать экзамен, либо повторить класс и сдать его в следующем году.

Комментируя эту ситуацию, председатель Объединения руководителей гимназий и педагогических практик в школах Гамбурга (Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien und Studienseminare) Кристиан Геферт (Christian Gefert) считает, что речь идет об единичных случаях попытки мошенничества на выпускных экзаменах. В то же время он отметил, что властям необходимо разработать и принять четкие юридически обоснованные правила использования искусственного интеллекта в школах. На данный момент учителям приходится полагаться на собственный опыт и компетенцию, чтобы определить, кто ответил на вопросы экзаменов - ученик или искусственный интеллект. По данным статистичекого ведомства Statista, в 2021-2022 учебном году не сдали выпускные экзамены лишь четыре процента абитуриентов.

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