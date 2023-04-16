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Фото: Manuel Ruiz/Addictive Stock/IMAGO
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Глава Минцифры ФРГ призвал к регулированию ИИ на уровне ЕС

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Фолькер Виссинг считает, что искусственный интеллект должен применяться лишь в соответствии с европейскими ценностями. Он призвал как можно скорее принять соответствующее законодательство на уровне ЕС.

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Министр цифровой инфраструктуры и транспорта ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) призвал как можно скорее отрегулировать использование приложений с искусственным интеллектом (ИИ) на европейском уровне. "Мы сейчас должны умно реагировать и разумно отрегулировать использование ИИ, пока не поздно. Это не должно опять затянуться на годы", - заявил он в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 16 апреля.

"Я выступаю за скорейшее создание в Европе законодательных рамок, чтобы гарантировать использование этой новой технологии лишь в соответствии с такими европейскими ценностями, как демократия, прозрачность и нейтральность", - сказал Виссинг.

Огромный потенциал ИИ

По словам министра, от того, на что уже способен искусственный интеллект, захватывает дух. В качестве примера он привел приложение ChatGPT, способное за несколько минут составить тексты, на которые людям потребовались бы многие часы или даже дни. Чат-бот ChatGPT также может вести беседы с пользователями, информировать их и оказывать им помощь.

"Искусственный интеллект вошел в наш обиход и коренным образом изменит нашу жизнь", - прогнозирует Фолькер Виссинг.

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