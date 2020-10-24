Новая система слежки в Москве. Благо или угроза приватности?

В транспортной системе Москве скоро заработает очередное "умное" решение. Кого будут отслеживать - пассажиропотоки или пассажиров, выясняла DW.
Концепция "умного города" воплощается в Москве стремительно. Едва ли не каждый день появляются новости о том, что мэрия столицы берет на вооружение очередную технологию. На этой неделе, например, стало известно, что на остановках столицы скоро появятся комплексы для сбора данных о пассажиропотоках с помощью мобильных устройств москвичей. Чиновники уверяют, что это нужно для повышения качества жизни горожан, а скептики опасаются тотальной слежки. А что на этот счет думают эксперты?
С начала карантина москвичи в полной мере могли ощутить на себе технологические возможности местных властей. В апреле первые заразившиеся коронавирусом вынуждены были отмечаться в приложении "Социальный мониторинг". За нарушителями режима самоизоляции также следила система городского видеонаблюдения. С началом второй волны пандемии знакомство жителей столицы с искусственным интеллектом продолжилось.
В середине октября мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичных предпринимателей загружать на портал mos.ru данные тех 30% сотрудников, которых перевели на удаленку. А с этой недели посетители ночных заведений регистрируются в клубах и барах по QR-коду.
Только что стало известно о еще одной технологии, которую скоро начнут использовать московские чиновники. "Коммерсант" обнаружил контракт Центра организации дорожного движения (ЦОДД), по которому подрядчик должен за полгода установить на остановках 220 аппаратно-программных комплекса (АПК). АПК будут собирать MAC-адреса (уникальные номера) устройств с выходом в сеть в радиусе 50 метров и передавать их в центр хранения данных под управлением Департамента информационных технологий (ДИТ). Система будет формировать отчеты о передвижениях человека за день, неделю, месяц и год.
Заявленная цель московских чиновников - мониторить скопления пассажиров. Рядовые же москвичи стали делиться в соцсетях опасениями, что передвижения каждого из них теперь будет очень легко отследить.
Организатор конференции Big Data & AI Игорь Балк в разговоре с DW отметил, что перемещения граждан отслеживают во всех городах. Технология, которую берет на вооружение мэрия, по его словам, не новая. "Ее активно применяют коммерческие компании, чтобы показывать рекламу, - говорит Балк. - Например, идете вы по торговому центру, и вам в этот момент приходит СМС с предложением купить ботинки в ближайшем отделе".
Кстати, данные о перемещениях мэрия раньше закупала у операторов сотовой связи. Опрошенные DW эксперты говорят, что мэрия могла предпочесть собственную геоаналитику, чтобы получать более точные данные и сэкономить бюджетные деньги. В предыдущие годы эти затраты оценивались до 207 млн рублей в год.
Эксперт в области IT-безопасности Александр Власов считает, что для мониторинга пассажиропотока можно было использовать и городскую систему видеонаблюдения, но власти от этой идеи отказались. "Городская общественность протестует против развития системы видеонаблюдения и видеоаналитики, - говорит Власов. - Думаю, что в мэрии хотели максимально обезличить данные". Специалист обращает внимание, что собирать будут MAC-адреса устройств - то есть уникальные номера, которые не привязаны к личности владельца устройства.
Гарантией того, что обезличенные данные не сопоставят с именами реальных москвичей, может стать прозрачный сбор, хранение и предоставление данных, считает гендиректор компании "БЕТА" и глава комитета по "умному городу" объединения разработчиков "РУССОФТ" Виктор Субботин. Сейчас деанонимизация все же возможна.
"В Москве достаточно широко развернута система видеонаблюдения в рамках концепции "Безопасный город", - отмечает Субботин. - При определенных мероприятиях,имея геолокацию человека и его изображение с камер, можно будет связать данные с реальными людьми". Игорь Балк, правда, отмечает, что это "нетривиальная" задача.
Минувшим летом "Роскомсвобода" рассказала о своем исследовании, в результате которого выяснилось, что данные московской системы видеонаблюдения продаются на черном рынке. В сентябре Следственный комитет задержал двух полицейских по делу о торговле данными. Тем не менее Игорь Балк считает, что, по сравнению со многими коммерческими фирмами, правительство Москвы - один из лучших в России хранителей данных. "У мэрии, по крайней мере, есть ресурсы хранить данные безопасно", - отмечает эксперт.
"Никого в мире нельзя назвать достаточно надежным хранителем данных, - возражает Александр Власов. - Всегда найдется инсайдер, которого обидели и который предпримет усилия, чтобы часть базы скачать, сфотографировать и продать". Слова Власова подтверждает статистика, которую привел Виктор Субботин из "РУССОФТ": в 72% случаев виновными в утечках являются рядовые сотрудники компаний. Кстати, Россия по числу утечек седьмой год подряд занимает второе место после США.
Но помимо риска утечек, существуют и другие возможности злоупотребления огромным количеством данных москвичей, которые сейчас оказываются в распоряжении мэрии столицы. Например, данные могут использоваться в политических целях, считают в "Роскомсвободе".
"Власти получают огромное количество информации о пользовательском поведении, о потребительских привычках, - отмечает сооснователь проекта Саркис Дарбинян. - Это дает возможность более точечно работать с нелояльно настроенными гражданами. Например, продвигать среди них в соцсетях кандидата или партию, которые якобы отстаивают их ценности".
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