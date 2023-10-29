Полмиллиона евро - новаторам в области климатологии

Климатолог Фридерика Отто и новатор в области низкоуглеродного строительства Дагмар Фриц-Крамер награждены премией, вручаемой в ФРГ за успехи в области защиты оружающей среды.

Немецкая экологическая премия (Deutscher Umweltpreis) - это крупнейшая европейская награда в области защиты окружающей среды. Центральной темой, которая определила деятельность лауреатов премии за 2023 год, является глобальное потепление, вызывающее наводнения, штормы и засуху по всему миру.

Престижную награду, ее денежный эквивалент составляет 500 тысяч евро, в воскресенье, 29 октября, вручают климатологу из Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто (Friederike Otto) и исполнительному директору климатически нейтральной строительной компании Baufritz Дагмар Фриц-Крамер (Dagmar Fritz-Kramer).

Вручение Немецкой экологической премии в 2022 году Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

"Своей работой оба лауреата премии продемонстрировали, что мы больше не можем позволить себе терять время в борьбе с климатическим кризисом", - отметил Александер Бонде (Alexander Bonde), генеральный секретарь Федерального экологического фонда Германии (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU), присуждающего премию.

Бонде добавил, что последствия глобального потепления заметны уже сегодня, поэтому важно усиливать меры по защите окружающей среды и ресурсов, чтобы наша планета оставалась пригодной для жизни.

Изменение климата провоцирует возникновение экстремальных погодных условий

Во время обучения в аспирантуре в Оксфорде в начале 2010-х годов Фридерике Отто, по ее словам, осознала, что научное сообщество не склонно связывать отдельные экстремальные погодные явления с изменением климата. Тогда бытовало мнение, что связь между глобальным потеплением и появлением таких явлений не так очевидна, отметила она в беседе с DW.

Фридерике Отто Фото: guy@strikingfaces

"Молчание научного сообщества тогда оказалось опасным", - комментирует Отто неспособность ученых в недавнем прошлом объяснить увеличение количества наводнений, ураганов и засух происходящим изменением климата.

Проведя собственные исследования на эту тему, в которых она сравнила архивные данные о погоде в разные периоды, Отто, по ее выражению, почувствовала, что должна бороться и в 2015 году вместе со своим коллегой Гертом Яном ван Олденборгом основала организацию Всемирная атрибуция погоды (World Weather Attribution, WWA).

Организация представляет собой глобальную сеть экспертов, обеспечивающих оперативный анализ влияния антропогенного изменения климата на погодные явления в мире: от лесных пожаров, охвативших этим летом южную Европу, до более ранних наводнений на севере Италии и экстремально высокой температуры в Северной Америке.

"Я по-прежнему считаю, что для того, чтобы мы могли что-то реально сделать в области изменения климата, нам необходимо объединить наш опыт с теорией, - подчеркивает Фридерике Отто. - И это то, что мы делаем в рамках WWA. Правда, людей все это волнует, только когда происходят экстремальные явления. Тогда у них возникают вопросы".

То, как об экоактивистах говорят политики, "действительно обескураживает"

В знак признания важности их исследований в 2021 году Отто и Олденборг были включены в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. "Причина нашего успеха заключается в том, что в современном мире существует большой спрос на понимание роли изменения климата. Мы практически единственная группа, которая этим занимается", - сообщила она в интервью DW.

Научные данные, объясняющие причины усиления штормов и периодов аномальной жары по мере нагревания планеты из-за увеличения эмиссии парниковых газов, также помогают привлечь к ответственности в судах тех, кто делает такие выбросы, включая компании, добывающие ископаемое топливо, указывает Отто.

Помимо анализа причин погодных катаклизмов, который оперативно проводится при их возникновении, климатолог занимается глубокими исследованиями в области подсчета ущерба и размера компенсации для уязвимых в климатическом отношении сообществ.

Экоактивисты на демонстрации перед зданием Европейского парламента в Страсбурге, июль 2023 года Фото: GREENS/EFA GROUP via REUTERS

Несмотря на постоянно растущее количество доказательств, связывающих возникновение экстремальных погодных условий с глобальным потеплением, Фредерике Отто беспокоит, как она выразилась, усиливающаяся демонизация климатических протестов и активистов.

"То, как о них говорят политики, действительно обескураживает. Они (протестующие. - Ред.) просто требуют сокращений выбросов парниковых газов, с которыми их страны и так согласились в рамках Парижского соглашения", - заявила климатолог в интервью DW.

Новаторское углеродно-нейтральное жилье в Германии

Второй лауреат Немецкой экологической премии за 2023 год Дагмар Фриц-Крамер продолжает традицию четырех поколений строителей из компании Baufritz, использующих местную древесину из региона Альгое на юге Германии, и применяет эту традиционную технологию для возведения жилья с нулевым выбросом углекислого газа.

Дагмар Фриц-Крамер Фото: Jongebloed/DBU

Около 85 процентов материала, который использует при строительстве компания Baufritz, составляет сертифицированная древесина, которая получена из леса, выращиваемого в Европе в экологически чистых условиях. За вычетом воздействия на окружающую среду от строительства и транспортировки лесоматериалы улавливают из атмосферы в среднем 50 тонн CO2 на дом. Этот объем равен выбросам углекислого газа автомобилем среднего класса за 20 лет.

"В прошлом потребление ресурсов было слишком большим", - делится Фриц-Крамер в беседе с DW. По ее словам, строительная отрасль производит в Германии 50 процентов всех отходов. Большая часть их - высокоуглеродистые бетон и сталь, что объясняет, почему около 40 процентов годового объема парниковых газов, выбрасываемых Германией в атмосферу, приходится именно на строительный сектор.

Сокращение объема выброса парниковых газов - основная причина, по которой предпринимательница выступает за модернизацию строительной отрасли в стране. По словам Фриц-Крамер, новые здания должны в значительной степени состоять из возобновляемого сырья. Помимо этого, должна быть налажена система переработки строительных материалов.

"Ключевое значение также имеет реконструкция и модернизация существующих зданий с целью повышения их экологичности, в том числе за счет использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия", - считает Дагмар. Около двух третей из 21 млн зданий в Германии все еще отапливаются с помощью нефти и газа, использование которых наносит ущерб климату. Глава компании Baufritz намерена работать над тем, чтобы все здания в стране стали климатически нейтральными уже к 2045 году.

Углеродно-нейтральное строительство может повлиять на рост экономики

Лауреаты Немецкой экологической премии Дагмар Фриц-Крамер и Фридерике Отто сейчас вместе работают над привлечением финансирования для низкоулеродного строительства экологичных зданий. По словам Фриц-Крамер, совместный проект со студентами Отто из Имперского колледжа Лондона в том числе призван показать, как углеродно-нейтральное строительство может повлиять на рост экономики.

"Оба лауреата премии являются настоящим источником вдохновения и мотивации", - так прокомментировал Александер Бонде из DBU совместное стремление Отто и Фриц-Крамер найти решение проблем, связанных с изменением климата.

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