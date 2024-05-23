Немцы и британцы будут по морю обмениваться электричеством

"Брекзит" энергетическому сотрудничеству между европейцами не помеха. В Германии, в порту Вильгельмсхафен на побережье Северного моря, дан старт немецко-британскому инфраструктурному проекту NeuConnect: в территориальных водах ФРГ, Нидерландов и Великобритании проложат подводный электрический кабель постоянного тока. Он позволит перебрасывать между островом и континентом зеленую электроэнергию, которую вырабатывают все более мощные морские ветропарки двух стран.

Новый рынок сбыта для немецких энергетиков

Кабель длиною 725 километров впервые соединит энергосистемы Германии и Великобритании. Он станет, таким образом, интерконнектором. При мощности 1,4 гигаватт (ГВт) он позволит снабжать электроэнергией приблизительно 1,5 млн домашних хозяйств - или соответствующее число промышленных потребителей. Проект реализует консорциум инвесторов, который вложит в него примерно 3 млрд евро.

Технически это будет "улица с двусторонним движением", по которой электричество можно будет как экспортировать с немецкого рынка на британский, так и импортировать его оттуда. "Климатически нейтральной электроэнергетике требуется гибкость", - подчеркнул министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), приехавший в Вильгельмсхафен на церемонию символического начала строительства линии электропередачи (ЛЭП).

Вильгельмсхафен, 21 мая 2024 г. Символическая церемония начала строительства интерконнектора NeuConnect, который соединит электроэнергетику Германии и Великобритании Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Здесь, на северо-западе Германии, на суше и в море уже действует множество ветрогенераторов, в перспективе их станет еще существенно больше, причем растущую роль будут играть именно морские ветропарки. Их планируется превратить в основу немецкой зеленой электроэнергетики. Но уже сейчас при сильном ветре, а он на Северном море скорее правило, чем исключение, имеющиеся установки нередко генерируют больше электричества, чем немецкие ЛЭП способны доставлять потребителям внутри страны, и ветряки приходится просто отключать.

Поскольку на строительство новых мощных энерготрасс в южные регионы Германии уйдет еще довольно много времени, эту избыточную энергию после намеченного на 2028 год ввода в строй NeuConnect можно будет продавать в Великобританию, ведь она пока остается импортером электричества. "Так что этот интерконнектор открывает для немецких производителей электроэнергии новый рынок", - отметил в интервью информационному агентству dpa Марк Ленфельд (Marc Lehnfeld), представляющий в Лондоне немецкое государственное внешнеторговое агентство Germany Trade & Invest (GTAI).

В Берлине рассчитывают на британские ветропарки

Однако в министерстве экономики ФРГ рассчитывают на то, что уже в недалекой перспективе можно будет, наоборот, начать использовать NeuConnect главным образом или даже исключительно для импорта электроэнергии из Великобритании, пишет информационное агентство AFP. Ведь правительство Соединенного Королевства задалось амбициозной целью к 2030 году довести мощность морских ветропарков у берегов страны с нынешних 15 ГВт до 50 ГВт.

Ветропарк в Северном море вблизи побережья графства Норфолк на востоке Англии Фото: Bernd Brueggemann/Zoonar/picture alliance

Если учесть, что энергоблоки современных атомных электростанций чаще всего имеют мощность от 1 до 1,2 ГВт, то это означает, что через пять с небольшим лет ветряки у британских берегов будут производить столько электроэнергии, сколько примерно четыре десятка АЭС. В таком случае Великобритания станет крупным экспортером электроэнергии, причем это электричество будет как зеленым, так и относительно дешевым. Ведь Соединенное Королевство "уже сейчас является вторым по размерам рынком морской ветряной энергии после Китая", напомнил Марк Ленфельд.

Эксперт по энергетике Союза немецких инженеров (VDI) Харальд Брадке (Harald Bradke), указав на масштабные британские проекты новых морских ветропарков, в том числе у берегов Шотландии, тоже исходит из того, что Великобритания станет значительным поставщиком электроэнергии на внешний рынок, а "Германия из страны-экспортера превратится в страну-импортера электроэнергии, как это уже произошло в 2023 году".

Чем больше интерконнекторов, тем лучше

По словам Харальда Брадке, такое изменение в какой-то мере было связано с отключением последних немецких АЭС, но в основном это был вопрос цены: генерировать ветровую энергию на севере Европы намного выгоднее, чем производить ее "из дорогих ископаемых энергоносителей на немецких электростанциях", а потому их мощности были в прошлом году просто реже востребованы.

Так что чем больше у Германии будет интерконнекторов, тем больше у немецких энергетических компаний будет возможностей гибко реагировать на колебания цен и выгодные предложения. А они по мере развития на европейском рынке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будут появляться все чаще именно потому, что ветра и солнца периодически будет в избытке то в одной соседней стране, то в другой.

Прокладка сухопутного участка кабеля NordLink на немецкой территории Фото: Carsten Rehder/dpa/picture alliance

Немецкая электроэнергетика уже сейчас, по данным Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), располагает 54 интерконнекторами со всеми девятью соседними странами, а также со Швецией и Норвегией, из них четыре являются подводными кабелями. Еще 16 интерконнекторов, включая NeuConnect, уже запланированы.

Все это - вместе, естественно, с развитием немецкой возобновляемой электроэнергетики - вселяет надежду на заметное и даже существенное снижение оптовых и розничных цен на электричество в Германии во второй половинке нынешнего десятилетия.

NordLink соединил ветропарки Германии и ГЭС Норвегии

Один из действующих подводных интерконнекторов - это сданный в эксплуатацию в 2021 году NordLink, соединивший по дну Северного моря Германию с Норвегией. У него - иная бизнес-модель, чем у NeuConnect. Она основана на том факте, что Норвегия - крупнейший в Европе, наряду с Россией, производитель гидроэнергии, которая обеспечивает свыше 90% потребляемого в стране электричества и его экспортные поставки. При этом большинство ГЭС расположены на юге страны.

NordLink используется для того, чтобы при сильном ветре и временно низком спросе на электроэнергию на северо-западе Германии перебрасывать излишки в Норвегию и там использовать ее в местных сетях, что позволяет гидроэлектростанциям останавливать турбины и накапливать воду в водохранилищах. В свою очередь, в периоды высокого спроса в ФРГ норвежские ГЭС запускают турбины и "возвращают" зеленую электроэнергию, а при необходимости и "добавляют" свою. Таким образом, благодаря интерконнектору норвежская электроэнергетика фактически выступает в роли одного большого накопителя той энергии, которую получают в Германии с помощью ВИЭ.