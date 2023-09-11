На севере ФРГ начали реализацию масштабного энергопроекта

Линия Suedlink будет транспортировать электроэнергию с ветряных электростанций на севере ФРГ на юг в Баварию и Баден-Вюртемберг.

На севере Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн началось строительство электросети в рамках масштабного энергетического проекта SuedLink, сообщает агентство AFP в понедельник, 11 сентября.

Согласно плану, линия Suedlink будет транспортировать электроэнергию с ветряных электростанций на побережье Северного моря в Шлезвиг-Гольштейне на расстояние 700 километров через Нижнюю Саксонию, Гессен и Тюрингию в Баварию и Баден-Вюртемберг.

На большей протяженности Suedlink планируется под землей проложить две параллельные линии электропередачи. "Благодаря Suedlink юг Германии сможет в будущем получать выгоду от большого количества энергии ветра с севера", - заявил на церемонии старта работ министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) . Ожидается, что транспортировка энергии с севера на юг по этому маршруту начнется с 2028 года.

Начались работы по прокладке кабелей под Эльбой

В Шлезвиг-Гольштейне кабели будут проложены под Эльбой. Планируется построить пешеходный туннель длиной более пяти километров и диаметром около четырех метров. По словам Хабека, проход под Эльбой, вероятно, станет самым технически сложным участком запланированного маршрута электропередачи.

Весь маршрут рассчитан на мощность в четыре гигаватта, что соответствует примерно десяти процентам потребности Германии в электроэнергии, отмечает AFP. Изначально планировалось, что Suedlink будет введен в эксплуатацию в 2022 году, но планы проложить кабели над землей столкнулись с протестами местных жителей и политиков, особенно, в Баварии, и были пересмотрены. Нынешняя линия значительно дороже: сумма инвестиций составляет 10 млрд евро, пишет AFP.

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