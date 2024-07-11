Зачем Германии много новых газовых ТЭС без газа из России?

Правительство Германии утвердило программу массового строительства в ближайшие годы газовых электростанций (Kraftwerksstrategie). На первом этапе их будет около 10, затем их число может возрасти до 25. Зачем столько? И откуда все они возьмут топливо в достаточном количестве по приемлемым ценам? Не готовится ли тем самым подспудно почва для возвращения "Газпрома" на немецкий рынок?

Нет, о возобновлении газового сотрудничества с Россией, даже в отдаленной перспективе, в Берлине и речи нет. Вообще вопрос о топливе стоит не столь остро, поскольку задача новых тепловых газовых электростанций (ТЭС) в том-то и будет состоять, чтобы работать как можно меньше, а через восемь лет перейти на альтернативный энергоноситель - водород (H2).

ВИЭ стабильно производят свыше половины электричества

Как все это понимать? Какова логика развития немецкой модели электроэнергетики в условиях отказа от атомной энергии, ускоренного закрытия угольных электростанций и форсированного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ)? Попытаемся разобраться.

Магистральным направлением развития немецкой электроэнергетики был и остается ускоренный переход на ВИЭ, что большинством населения, бизнеса и экспертного сообщества поддерживается. Уже в 2030 году 80% электричества в Германии должны производиться с помощью ветра, солнца, биомассы и водных ресурсов. Такова стратегическая цель, закрепленная в официальных документах, посвященных декарбонизации немецкой экономики.

Будущее и прошлое немецкой электроэнергетики: новая, самая крупная в Европе, солнечная электростанция Witznitz на фоне угольной ТЭС Lippendorf близ Лейпцига Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Если учесть, что по итогам 2023 года доля "зеленого" электричества в общем объеме произведенной в Германии электроэнергии впервые превысила половину, составив 52%, а в 1-м полугодии 2024 выросла до рекордных 58%, то достижение этой цели через шесть лет уже не представляется нереалистичным.

Тем более, что идет быстрое наращивание генерирующих мощностей. В данный момент это особо ощутимо в солнечной энергетике, которая переживает сейчас в ФРГ подлинный бум. С одной стороны, потому, что энергетические компании вводят в строй все новые крупные солнечные электростанции (под Лейпцигом только что официально сдали в эксплуатацию самую большую в Европе), с другой стороны, из-за массовой установки фотоэлектрических батарей на крышах промышленных зданий, сельскохозяйственных построек, индивидуальных домов и даже на балконах квартир.

На этом фоне наращивание генерирующих мощностей ветровой энергетики идет медленнее, однако установка ветрогенераторов - дело более дорогостоящее и технически более сложное, особенно на море, а также более проблемное с точки зрения разрешительных процедур. Однако уже принятые или готовящиеся инвестиционные решения о новых крупных ветропарках на Северном море и на Балтике (в густонаселенной Германии особый упор делается теперь на строительстве именно морских ветропарков) приведут в ближайшие году к существенному увеличению числа ветряков.

АЭС отключены, угольные ТЭС закрываются

Ключевая проблема возобновляемой энергетики - нестабильность выработки электроэнергии из-за высокой зависимости от погодных условий и времени суток. Безветренной ночью ключевые возобновляемые источники - ветер и солнце - не в состоянии обеспечить электричеством такую высокоразвитую индустриальную страну с населением свыше 83 млн человек, как Германия. Следовательно, нужны резервные мощности для подстраховки. А также для производства тех 20%, которые и в 2030 году не будут обеспечиваться с помощью ВИЭ.

Угольные электростанции отпадают: отказ от угля как самого вредного для глобального климата, для окружающей среды и здоровья человека ископаемого энергоносителя ускоряется практически во всех западных странах.

Электростанция на буром угле близ Кельна Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

В Германии, обладающей крупными месторождениями бурого угля, еще в 2020 году был принят закон о закрытии всех угольных электростанций самое позднее в 2038 году. Однако вполне вероятно, что это произойдет, прежде всего из экономических соображений, значительно раньше, например к 2030 году, как это намечено и во многих других европейских странах. Во всяком случае "ренессанс угля" в 2022-2023 годах, вызванный в Германии острым энергетическим кризисом, оказался лишь коротким эпизодом: срочно реактивированные тогда угольные электростанции этой весной вновь отключили.

Целый ряд европейских стран намерен подстраховывать свою возобновляемую энергетику с помощью атомных электростанций, однако Германия, реализуя решение, принятое еще в 2011 году после аварии на АЭС в японском городе Фукусима, в апреле 2023 окончательно отключила последние три ядерных реактора.

Норвегия и СПГ заменили российский газ

Так что у Германии просто нет иного выбора, как сделать ставку на газовые электростанции, тем более, что они технически лучше всего подходят на роль подстраховывающих: природный газ позволяет быстро запускать производство электроэнергии. К тому же при его сжигании выделяется заметно меньше углекислого газа, чем при использовании угля.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) еще осенью 2021 года, когда только формировал нынешнее правительство, объявил о плане широкомасштабного строительства газовых электростанций. Правда, тогда его Социал-демократическая партия Германии еще делала ставку на российский газ и представить себе не могла, что Россия несколько месяцев спустя начнет полномасштабную агрессию против Украины.

На немецком побережье Северного моря близ города Дорнума находится приемный терминал двух из трех подводных газопроводов, идущих из Норвегии в Германию Фото: Gassco

В 2022-2023 годах Германия успешно переориентировалась на поставки трубопроводного газа из Норвегии и на импорт сжиженного природного газа, для приема которого в сжатые сроки оборудовала на Северном и Балтийском морях СПГ-терминалы. Обеспечив условия для стабильного газоснабжения ФРГ без российского газа, правящая коалиция социал-демократов, "зеленых" и либералов в начале февраля в общих чертах согласовала концепцию развития немецкой электроэнергетики и план строительства газовых ТЭС.

Когда и сколько газовых ТЭС построят

И вот в начале июля правительство ФРГ представило конкретизированный и уже одобренный Евросоюзом план. На первом этапе, в конце нынешнего или в начале следующего года, будет объявлен тендер на строительство газовых электростанций суммарной мощностью 5 гигаватт (ГВт).

Если исходить из того, что мощность крупных ТЭС составляет в среднем приблизительно 0,5 ГВт, то речь идет о строительстве примерно 10 электростанций. Для сравнения: один энергоблок АЭС часто имеет сегодня мощность от 1,0 до 1,2 ГВт. Так что речь идет о создании мощностей, сопоставимых с четырьмя-пятью атомными энергоблоками.

В 2026 году начнется второй этап и будут объявлены тендеры на строительство ТЭС еще на 5 ГВт. Тендер в данном случае означает, что госзаказ получат те энергокомпании, которые запросят наименьшие субсидии.

Газовая электростанция компании RWE в Дуйсбурге в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ Фото: Jochen Tack/picture alliance/dpa

На первом этапе будет поддерживаться строительство только тех электростанций, которые изначально будут технологически приспособлены к последующему переходу с природного газа на водород (H2 ready), главным образом на "зеленый" водород, который получают путем электролиза воды с использованием "зеленого" электричества.

Перейти на H2 эти новые электростанции обязаны в течение 8-го года с момента сдачи в эксплуатацию. Это же требование распространяется и на уже действующие газовые ТЭС суммарной мощностью 2 ГВт, которые в ходе модернизации должны быть приспособлены к работе на водороде. Кроме того, решено построить генерирующие мощности на 0,5 ГВт, которые с самого начала будут работать на водороде.

В результате получается, что план правительства предусматривает строительство или модернизацию газовых электростанций общей мощностью 12,5 ГВт (примерно 25 ТЭС). Значительная часть из них ориентировочно к 2035 году полностью переключится на водород. И этот хорошо прогнозируемый спрос на новый возобновляемый энергоноситель уже сейчас начнет стимулировать предложение - своевременно создание мощностей по производству "зеленого" водорода, например в Африке, на Ближнем Востоке или в Казахстане, где большой водородный проект уже реализуется.

Что будет с ценами на электроэнергию?

"Газпрому" и в целом России в этой схеме нет места, даже если отвлечься от политического фактора - войны в Украине и ее последствий: в РФ не готовятся производить и экспортировать водород, особенно "зеленый". Что же касается ближайших лет, то спрос на природный газ в Германии по мере развития ВИЭ, особенно если уже имеющиеся мощности будут хорошо загружены стабильным ветром и ярким солнцем, в ближайшие пару лет вряд ли заметно вырастет, а затем непременно будет снижаться, в том числе из-за растущей конкуренции со стороны водорода.

Чем больше будет ветряков, тем меньше потребуется газа: ветропарк в Балтийском море близ восточногерманского острова Рюген Фото: Fred Tanneau/AFP/Getty Images

Ведь действующие газовые электростанции и те новые, что теперь построят, значительную часть времени будут находиться в резерве и не использовать топливо. За поддержание этих ТЭС в рабочем состоянии государство будет платить энергокомпаниям компенсации, соответствующий механизм правительство ФРГ решило разработать и ввести в строй к 2028 году.

Такова представленная правительством Германии логика развития немецкой электроэнергетики, как минимум, на ближайшие два десятилетия. Как это скажется на ценах на электроэнергию? Правительство может увеличить налог на нее, чтобы финансировать субсидии, тогда они вырастут. В то же время увеличивающееся предложение "зеленого" электричества должно, по идее, способствовать снижению цен, которые и так уже существенно ниже, чем были во время энергетического кризиса, хотя вряд ли опустятся на докризисный уровень.

В любом случае правительство, если не нынешнее, так следующее, которое будет сформировано после выборов осенью 2025, должно будет дополнить нынешний план обеспечения Германии достаточным количеством резервных генерирующих мощностей реформами, направленными на удешевление электричества.