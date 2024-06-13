Uniper избавился от "Газпрома" и подал пример Европе

Расторжение долгосрочных контрактов после арбитражного решения - это конец целой эпохи, прецедент в ЕС и подготовка к пополнению бюджета ФРГ. Теперь на очереди австрийская OMV?

Немецкий энергетический концерн Uniper выиграл в Стокгольмском арбитражном суде иск к "Газпрому", после чего сразу же расторг все формально остававшиеся в силе долгосрочные контракты с российской компанией. Срок некоторых из них истекал лишь в середине 2030-х годов.

Решение Uniper - знаковое событие. Оно завершает полувековую историю сотрудничества, начинавшегося во времена СССР со знаменитой сделки "газ-трубы" при участии компании Ruhrgas, активы которой принадлежат сегодня Uniper. Оно создает прецедент окончательного разрыва отношений с "Газпромом", на который смогут ориентироваться другие европейские компании, в том числе австрийская OMV, остающаяся пока крупнейшим в ЕС покупателем российского трубопроводного газа. А к тому же оно может принести в обозримом будущем многомиллиардные доходы госбюджету Германии. Но обо всем по порядку.

"Газпром" больше не скажет: бери или плати

"Uniper расторгнул контракты на поставки российского газа". Так было озаглавлено сообщение для прессы, опубликованное на сайте концерна 12 июня. Из него следовало, что Стокгольмский арбитражный суд, который был указан в действующих контрактах с "Газпромом" как место разрешения споров и уже не раз выполнял эту функцию, 7 июня, руководствуясь, как и было в свое время оговорено, швейцарским правом, удовлетворил иск Uniper. Иск был подан еще в конце 2022 года. Решение является юридически обязательным и окончательным.

Одни СМИ, сообщая об этом решении, вынесли в заголовок, что Uniper может теперь требовать от "Газпрома" компенсацию за недополученные объемы на огромную сумму: свыше 13 млрд евро. Другие сделали упор на том, что старейший в ФРГ импортер сибирского газа получил право расторгнуть долгосрочные контракты с российской государственной компанией, поскольку она нарушила свои обязательства. На это же сделало упор и руководство концерна.

Майкл Льюис стал главой Uniper 1 июня 2023. Выбор пал на него в том числе потому, что у него не было никаких связей с Россией Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

"Это решение суда обеспечило Uniper ясную с правовой точки зрения ситуацию", - подчеркнул глава концерна Майкл Льюис (Michael Lewis). Иными словами, "Газпром" уже не сможет в будущем добиваться через суд выполнения контрактов, в которых заложен принцип "бери или плати". Этот принцип обязывает клиента оплачивать определенные объемы независимо от того, закупил ли он их в полной мере или нет - или даже вообще не стал их брать.

Россия сама два года назад сначала резко сократила, а затем, 31 августа 2022 года, полностью прекратила поставлять трубопроводный газ в Германию. Но если бы она возобновила поставки (например через Австрию или Польшу), то крупнейший немецкий партнер "Газпрома" Uniper был бы вынужден платить за объемы, которые оговаривались в ту эпоху, когда РФ поставляла примерно половину необходимого Германии природного газа и когда ФРГ еще не взяла курс на форсированное сокращение его потребления, особенно в электроэнергетике. А главное: когда еще не началось полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. Ведь до нынешнего решения Стокгольмского суда те давние контракты формально все еще оставались в силе.

Лето 2022 принесло убыток в 13 млрд евро

Что же касается 13 млрд евро неустойки, то это стоимость тех объемов, которые Uniper недополучил с июня 2022 до 26 сентября того же года, до диверсии на газопроводах "Северный поток" (действовавшем) и "Северный поток - 2" (так и не введенном в строй).

Киев, 16 июня 2022 г. Переговоры лидеров Италии, Германии, Украины, Франции и Румынии (слева направо) Фото: Ludovic Marin/AP/picture alliance

Напомним, что Кремль в то лето активно использовал поставки газа для оказания политического давления на страны ЕС на фоне войны в Украине. Так, о снижении объемов прокачки на 40% "Газпром" объявил 14 июня 2022 года в преддверии состоявшегося спустя два дня визита в Киев политических лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии. А 16 июня Москва еще больше сократила поставки.

Собственно, едва ли не главный аргумент тех, кто считает, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" осуществила именно Россия, в том и состоит, что Москва пыталась тем самым обезопасить себя от будущих требований европейских клиентов о многомиллиардных компенсациях за недополученный газ.

Однако Uniper, как видим, сумел доказать в арбитражном суде в Стокгольме, что за несколько месяцев до разрушения "Северного потока" понес из-за недопоставок российского газа убытки в размере 13 млрд евро. Ведь концерну пришлось для выполнения собственных обязательств перед клиентами закупать необходимые объемы на спотовом рынке по крайне высоким ценам. В результате он оказался на грани банкротства, и правительство ФРГ было вынуждено его национализировать.

Устранено главное препятствие для приватизации

Так что если "Газпром" полностью или хотя бы частично выполнит требование арбитражного суда о выплате компенсаций (во что, правда, практически никто не верит), то эти деньги поступят в казну ФРГ, объявил Uniper.

Uniper принадлежит одно из крупнейших в ФРГ газохранилищ Etzel Фото: Uniper SE

Но госбюджет все равно может рассчитывать на многомиллиардный доход, ведь правительство Германии намерено в обозримом будущем приступить к поэтапной приватизации вновь крепко стоящего на ногах концерна, которому, в частности, принадлежат электростанции и газохранилища в целом ряде европейских стран. Ключевым препятствием для размещения акций Uniper на бирже были именно долгосрочные контракты с "Газпромом" и связанные с ними риски непредвиденных расходов, но это препятствие теперь устранено.

Что же касается российского актива Uniper, основного пакета акций энергетической компании "Юнипро", то немецкий госконцерн уже полностью списал его. Так что если Москва в ответ на расторжение долгосрочных контрактов с "Газпромом" окончательно экспроприирует этот актив, и так уже взятый под контроль российским государством, то это никак не скажется на финансовом положении Uniper.

Теперь в центре внимания австрийская OMV

Немецкий госконцерн может, конечно, попытаться получить хотя бы часть присужденных ему 13 млрд евро путем ареста собственности "Газпрома". Например, тех денежных средств, которые австрийская нефтегазовая компания OMV платит за по-прежнему импортируемый из России природный газ. Руководство OMV еще несколько недель назад предупредило о возможности такого сценария, сославшись на некое разбирательство в иностранном суде. Теперь понятно, что речь шла именно об иске Uniper.

Санкт-Петербург, октябрь 2018 г. Лидеры Австрии и России присутствуют при подписании очередного соглашения между OMV и "Газпромом" Фото: Mikhail Metzel/dpa/picture alliance

В случае ареста денежных средств, указала компания OMV, "Газпром" скорее всего прекратит поставки в Австрию, и ей придется искать им замену. Однако замену все равно надо искать, потому что 31 декабря 2024 истекает пятилетний российско-украинский газовый транзитный договор, и Киев его не будет продлевать. Отсюда, к примеру, идея импортировать в ЕС азербайджанский газ транзитом через Россию и Украину.

В то же время прекращение "Газпромом" прокачки в Австрию законтрактованных объемов в ближайшие недели или к концу года стало бы для компании OMV хорошим поводом по примеру Uniper добиваться в арбитражном суде разрешения на выход из долгосрочного контракта, который она в свое время заключила с российским поставщиком до 2040 года.

Да и для других европейских стран решение суда в Стокгольме из-за ограничения или прекращения российских поставок в Германию летом 2022-го - это прецедент. По данным СМИ, против "Газпрома" в настоящее время возбуждены 16 исков - шесть в национальных судах и десять в международных арбитражных, в том числе два иска от OMV. Так что нынешнее расторжение концерном Uniper долгосрочных контрактов с российской госкомпанией вполне может стать началом целой волны таких же решений. И это будет окончательным преодолением даже формальной, чисто юридической зависимости от "Газпрома".