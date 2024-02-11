Сможет ли ФРГ достичь своих целей в сфере ветроэнергетики?

Германия хочет к 2030 году резко увеличить объем электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. Планам могут помешать проблемы с инфраструктурой и нехватка средств.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) настроен оптимистично: правящая коалиция социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов хочет продвинуться вперед в деле энергетического перехода. Несмотря на все бюджетные проблемы и все более громоздкую бюрократию, несмотря на уныние в значительной части немецкого общества.

"Если нам удастся добиться того, что мы наметили, а я уверен, что нам это удастся, то мы покончим с 200-летними традициями промышленного процветания, основанного на угле, газе и нефти", - заявил глава правительства в Потсдаме в понедельник, 5 февраля.

30% электроэнергии в ФРГ по-прежнему вырабатывается при сжигании газа и угля

Именно от этом и идет речь - об отказе от использования нефти, угля и газа. Однако сегодня в Германии около 30% электроэнергии по-прежнему вырабатывается за счет сжигания ископаемых источников. А почти половина - ветряными станциями.

В открытом море сегодня работают около 1500 немецких ветряков Фото: Michael Dwyer/AP Photo/picture alliance

Правительство намерено перейти на полностью климатически нейтральное производство электроэнергии в первую очередь за счет создания крупных ветропарков далеко от берега в Северном и Балтийском морях. В открытом море, где ветер дует сильнее и, главное, непрерывно, в настоящее время работают около 1500 ветроэнергетических установок. Высота ветряков достигает 300 метров. В данный момент все они в совокупности вырабатывают около 8,5 гигаватт (ГВт) электроэнергии. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 30 ГВт, то есть увеличиться почти в четыре раза.

Достичь цели будет непросто

Для достижения этой цели у властей осталось всего шесть лет. Представители ветроэнергетической отрасли предупреждают, что сделать это будет непросто. Согласно заявлению Федерального союза ветроэнергетики (BWE), в 2023 году к сети было подключено всего 27 новых ветряков. А несколько отраслевых ассоциаций ветроэнергетики в совместном заявлении указали: "Чтобы достичь установленных целей, количество новых ветроэнергетических установок должно резко вырасти к 2030 году".

Проблемы со строительством преобразователей электроэнергии

При этом представители отрасли считают, что заявленная цель увеличения выработки электроэнергии из возобновляемых источников находится под угрозой. В недавнем письме Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) предупредило, что создание некоторых сетевых соединений в Северном море может быть отложено на срок до двух лет из-за проблем с выпуском преобразователей электроэнергии.

"Если сложившаяся ситуация получит подтверждение или даже усугубится, это поставит под угрозу согласованные в законе цели по расширению строительства ветряков и послужит сигналом неопределенности для всей производственной цепочки", - уверен Штефан Тимм (Stefan Thimm), исполнительный директор Федеральной ассоциации операторов морских ветряных электростанций (BWO).

Порты - ключевые центры для развития ветроэнергетики

Выработка электроэнергии ветряками, установленными в открытом море, - это лишь часть вопроса. Не менее важны огромные кабели, по которым она передается на берег. А также крупные преобразователи, которые превращают переменный ток в постоянный, чтобы затем по линиям электропередач доставить электроэнергию с севера Германии на промышленно развитые юг и запад страны.

Транспортировка электроэнергии от морского побережья в промышленные районы Германии остается инфраструктурной проблемой Фото: Andreas Franke/dpa/picture alliance

По оценкам экспертов, для развития ветроэнергетики в немецких портах вскоре потребуется освободить площадь, эквивалентную 270 футбольным полям. "Порты являются ключевыми центрами морской ветроэнергетики", - отмечает Карина Вюртц (Karina Würtz), исполнительный директор Фонда морской ветроэнергетики. Как базовые гавани для строительства и последующего демонтажа ветропарков, как сервисные порты для эксплуатации и обслуживания, как места хранения или как производственные площадки - они выполняют широкий спектр функций в секторе морской ветроэнергетики, добавляет она.

Вюртц сетует на то, что другие страны быстрее и эффективнее работают над созданием такой инфраструктуры: "В то время как нидерландские и датские порты Эемсхавен и Эсбьерг в последние годы уделяли большое внимание морской ветроэнергетике и отбирали значительные доли рынка у немецких портов, последние все чаще обращаются к другим сферам деятельности".

Greenpeace: Шольц расставляет неправильные приоритеты

Конкуренция тут очень жесткая: например, большим спросом пользуются специализированные компании, занимающиеся строительством преобразователей электроэнергии. Это связано с тем, что многие страны, не только Германия, хотят ускорить развитие шельфовых технологий. По мнению экологической организации Greenpeace, правительство ФРГ неправильно расставляет приоритеты, например, вкладывая много денег в терминалы по сжижению природного газа (СПГ).

Канцлер Германии Олаф Шольц на открытии плавучего СПГ-терминала, 17 декабря 2022 ггода Фото: Axel Heimken/AFP/Getty Images

"Вместо того чтобы с головокружительной скоростью строить совершенно ненужные СПГ-терминалы, Олафу Шольцу следует сосредоточиться на создании морских ветроэлектростанций (...), чтобы как можно скорее компенсировать задержки", - заявил DW Мартин Кайзер (Martin Kaiser), эксперт по энергетике и климату из Greenpeace. По его словам, отсутствие в Германии станций по преобразованию электроэнергии и неверно расставленные канцлером приоритеты не позволяют Берлину достичь поставленных целей по использованию ВИЭ.

Германии не хватает средств на ветроэнергетику

Правительство ФРГ в спешном порядке построило СПГ-терминалы после того, как вторжение России в Украину в начале 2022 года и введенные в ответ на это западные санкции привели к прекращению поставок российских газа, нефти и угля в Германию и вынудили страну импортировать газ из нескольких других стран. И самое главное: у немецких властей нет средств на морскую ветроэнергетику, которые они могли бы получить только за счет дополнительных заимствований.

Этому, в свою очередь, препятствуют требования законодательства, которое фактически строго запрещает наращивать долг. Можно было бы создать спецфонд, подобный тому, который существует для развития бундесвера. Роберт Хабек (Robert Habeck), вице-канцлер и министр экономики, отвечающий также за защиту климата, выступая на прошлой неделе в бундестаге, высказался за создание специального фонда для развития ветроэнергетики и решения других проблем. Однако его предложение было сразу же отвергнуто как оппозицией, так и свободными демократами - партнерами по правящей коалиции.

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