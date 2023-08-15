Солнечные батареи на балконе - какой эффект?

Солнечные электростанции на балконе становятся все популярнее. Но окупаются ли такие системы? И на что нужно обращать внимание?

Переход на альтернативные источники энергии в Германии - на пике популярности. Особый интерес в последний год вызывают так называемые "подключаемые солнечные электростанции". По Федерального сетевого агентства, в первом квартале этого года количество зарегистрированных малых систем выросло в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К 2030 году число солнечных мини-электростанций может достичь 12 миллионов.

Помимо солнечных батарей на крыше, некоторые немецкие коммунальные предприятия разрешили устанавливать их и на балконах. В других европейских странах, таких как Польша, Франция, Нидерланды, Великобритания, Австрия, Швейцария и Венгрия тоже заметно вырос интерес к энергосберегающим технологиям, которые помимо своей экологичности довольно просты в обслуживании, а также "небюрократично" получают разрешение на установку и эксплуатацию.

Как работают солнечные электростанции на балконе?

Обычно они имеют несколько соединенных между собой фотогальванических панелей. Их закрепляют на балконе, чаще всего на крыше, на террасе или в саду, реже на стене дома. Затем они подключаются к инвертору и в розетку. Всю систему не сложно установить самостоятельно.

Семи солнечных панелей должно хватить для автономного обеспечения электричеством среднего домашнего хозяйства Фото: Heike Lyding/epd/picture alliance

Солнечные лучи, оказываясь на фотоэлементах солнечной панели, генерируют электроэнергию, и в результате вырабатывается электрический ток. Он направляется в небольшую "коробку"-инвертор, где преобразуется в стандартный переменный ток, который можно использовать в бытовых целях через розетку. Большая часть вырабатываемой таким образом электроэнергии используется непосредственно в доме и снижает затраты на электричество. Избыток электроэнергии уходит в общую сеть.

Мощности балконных модулей не велики

Солнечные батареи генерируют максимально много электроэнергии только под прямыми солнечными лучами. Поэтому они особенно продуктивны на солнечных участках, а также весной и летом. Модуль мощностью 400 Вт может генерировать до 800 киловатт-часов электроэнергии в год в очень солнечных регионах - в Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии, некоторых частях Китая, Латинской Америки и США. В Германии и других странах Центральной Европы примерно в два раза меньше, потому что меньше солнечных часов. Чтобы оптимизировать панели, их нужно выровнять на юг под соответствующим углом. Без уклона выход ниже: с вертикально подвешенным модулем мощностью 400 Вт на балконе, выходящем на юг, в Германии сможет быть выработано в среднем около 260 кВтч электроэнергии в год.

В Германии не везде разрешено устанавливать солнечные панели на балконах и фасадах зданий Фото: Hartwig Lohmeyer/JOKER/picture alliance

Правильно настроенный 400 Вт модуль может производить в среднем около 320 кВт весной и летом, в пасмурную погоду вдвое меньше, а в сильную облачность не более 50 кВт. Осенью и зимой эти показатели уменьшаются примерно в два раза. Вырабатываемого электричества хватит для работы интернет-роутера (потребляет примерно 10 Вт), маленького холодильника (80 Вт) и ноутбука (40-100 Вт). Для других электроприборов, например, компьютера с двумя мониторами (до 900 Вт), чайника (600-2000 Вт) или стиральной машины (около 2000 Вт) понадобится установка дополнительных модулей.

Экономическая целесообразность

Электроэнергия, вырабатываемая подключаемыми солнечными мини-электростанциями, дешевле примерно в три раза. Но есть определенные моменты, которые надо учитывать.

Встраиваемые солнечные системы с одним-тремя модулями в немецких интернет-магазинах стоят от 400 до 1200 евро. При цене на электроэнергию от 30 до 50 центов за кВтч, затраты могут амортизироваться через шесть-девять лет. Электроэнергия, вырабатываемая после этого срока, будет бесплатной, как минимум еще десять лет. Срок службы модулей в среднем 25 лет, а инверторов 15 лет.

В то же время установка только вышеописанного комплекта с одним-тремя модулями может не оправдать себя - масштабов генерации будет не достаточно. Современные квартиры потребляют все больше энергии, особенно с учетом растущей популярности различных смарт-устройств, "умных" лампочек и розеток, круглосуточно работающих интернет-роутеров и прочего. Компенсировать эти затраты солнечной энергией - хорошая идея, и было бы вполне экологично. Но, чтобы полностью обеспечить среднее домашнее хозяйство, в идеале понадобится вся крыша дома средней площади.

Насколько безопасны солнечные системы

По мнению экспертов, в принципе, подключаемые солнечные электростанции очень безопасны. Однако такие приборы рекомендуется покупать у квалифицированных продавцов и монтировать профессиональными фирмами.

Эксплуатация солнечных электростанций максимальной мощностью до 600 Вт на балконах разрешена в 25 из 27 стран ЕС (кроме Бельгии и Венгрии). На конец 2021 года на немецких балконах было установлено около 190 тысяч солнечных систем. А мировым лидером по установке солнечных батарей и ветрогенераторов сегодня является Китай. В Германии федеральное правительство хочет заметно упростить разрешительный процесс и установку подключаемых к солнечным батареям устройств, а также в будущем, вероятно, будет разрешено подавать 800 Вт солнечной энергии в домашнюю сеть вместо сегодняшних 600 Вт.

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