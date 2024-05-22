"Зеленое" будущее Шпицбергена, и при чем здесь Россия

Добычу угля на Шпицбергене ведут как Осло, так и Москва. Но норвежские власти прекращают разработку полезных ископаемых и переходят на "зеленые" источники энергии. Что это значит для архипелага? И какие планы у РФ?

24-летняя Миа Слеттас живет за Полярным кругом, в норвежском городе Лонгйирбюене - столице архипелага Шпицберген. Она заезжает за нами на красном служебном пикапе, чтобы отвезти на работу. Ехать нужно за город, где-то 15 минут. На выезде из города мы проезжаем дорожный знак с белым медведем. "За пределы Лонгйира (так коротко называют столицу Шпицбергена) без ружья ходить нельзя, можно встретить медведя", - объясняет Миа.

Знак, указывающий на то, что здесь могут появиться белые медведи Фото: Dmyto Katkov

Пока мы едем, она рассказывает, как оказалась на Шпицбергене: "Я приехала сюда буквально на пару недель, потом решила побыть еще. В итоге, собрала вещи и переехала. Живу здесь уже четыре года. Очень нравится, особенно люблю свою работу". За разговором мы как раз подъезжаем к скоплению хозяйственных построек. На одной из них надпись - Gruve 7 (в переводе с норвежского языка на русский - "Шахта 7").

Последняя норвежская шахта

Миа работает механиком в шахте, где последние полвека добывается уголь в вечной мерзлоте. "Шахта 7" уникальна тем, что на протяжении всего времени эксплуатации у нее всегда был один вход", - рассказывает Миа. Короткий инструктаж по основам безопасности, подгонка снаряжения - и мы спускаемся в шахту. До непосредственного места добычи угля более семи километров пути вглубь ледяной горы - сначала на стареньком пикапе, потом на электрокаре, после пешком.

Потолок в забое местами 1,4-1,5 метра. Приходится сильно наклоняться, чтобы не удариться головой. Температура в тоннеле около нуля градусов, причем и летом, и зимой, так как кругом вечная мерзлота. Сегодня Миа занимается укреплением одного из сводов. С помощью огромной машины она просверливает отверстия в потолке и вгоняет метровые железные прутья. Это помогает распределять давление породы над нами.

Миа Слеттас работает в шахте на Шпицбергене Фото: Dmyto Katkov

Начинала Миа стажером, но вот уже два года она - полноправный член команды, единственная девушка среди мужчин-шахтеров. По словам Мии, ей не страшно спускаться под землю. А к тяжелому физическому труду она привыкла. Однако скоро для нее и ее коллег все изменится: "Шахта 7" - последняя работающая норвежская шахта на архипелаге Шпицберген. Летом следующего года ее закроют навсегда. Это часть плана властей по переходу на альтернативные источники энергии на острове. "Когда я начинала работать здесь в шахте, мы должны были добывать уголь до 2045 года. А через год нам сказали, что мы закрываемся. Сейчас я уже спокойна, по крайней мере, стараюсь много не думать об этом", - рассказывает Миа.

Ежегодно в шахте добывали около 30 тысяч тонн для отопления столицы архипелага - города Лонгйира, и еще порядка 80 тысяч - на нужды металлургической и химической промышленностей в Европе, в том числе, и в Германии. Закрытие "Шахты 7" планировалось еще в 2023 году, но из-за войны в Украине и роста цен на энергоносители срок перенесли на 2025 год. Все шахтеры и обслуживающий персонал потеряют свои рабочие места.

"Зеленый переход" в Заполярье

Осенью 2023 года власти Лонгйира, согласно плану, отказались от угля и перевели единственную электростанцию на дизельное топливо. "Это первый этап энергетического перехода, - рассказывает нам мэр Лонгйира Терье Ауневик, избранный на этот пост прошлой осенью. - Из-за использования угля в атмосферу ежегодно выбрасывалось около 75 000 тонн углекислого газа. И городу нужно было найти что-то более эффективное. Я знаю, это звучит немного странно, потому что мы переходим от ископаемого топлива к ископаемому топливу, но дизельное топливо - это хороший первый шаг, потому что этот источник более гибкий в использовании. Мы инвестировали в новый парк батарей, чтобы стабилизировать ситуацию, и это также облегчает нам работу с возобновляемыми источниками энергии - такими как ветер и солнце".

Мэр Лонгйира Терье Ауневик Фото: Dmyto Katkov

Непосредственно "зеленым переходом" на Шпицбергене занимается Монс Оле Селлевольд, сотрудник государственной компании Store Norske, которая уже сто лет занимается добычей угля на Шпицбергене, а теперь инвестирует в возобновляемые источники энергии. "Мы реализуем проект по переходу на новые источники энергии в изолированном месте под названием Исфьёрд Радио за пределами Лонгйира. Там мы переводим энергетическую систему со стопроцентного использования дизельного топлива на гибридную систему возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергию и накопители энергии, такие как аккумуляторы. И мы также рассматриваем возможность строительства небольших ветряных турбин на этом участке", - рассказывает Монс.

Монс Оле Селлевольд занимается на Шпицбергене вопросами перехода на альтернативные источники энергии Фото: Dmyto Katkov

По его словам, на Шпицбергене, за Полярным кругом, он чувствует себя пионером в сфере "зеленой" энергетики. "Мы не можем просто взять готовые наработки. Конечно, солнечные батареи, ветряки и аккумуляторы - обычное явление в остальном мире, но мы не знаем, как они будут работать здесь, в Заполярье, пока не установим их и не испытаем в реальных условиях. Этой весной мы, наконец, узнаем, насколько эффективны наши труды".

Полярная ночь зимой сменяется на Шпицбергене на полярный день весной, поэтому солнечные батареи идеально подходят для энергетического перехода, объясняет Монс. Сейчас в тестовой фазе - работа солнечных батарей, установленных на ряде строений в Лонгйире, а также парк из солнечных батарей, построенный в отдаленном районе Шпицбергена. По словам Монса, помимо использования энергии ветра и солнца, на Шпицбергене обсуждается и разработка геотермальной энергии.

Дорога, ведущая в Лонгйир Фото: Dmyto Katkov

Однако не все в Лонгйире довольны экологической политикой. По словам ученых, пока Осло планирует сделать Шпицберген "зеленым", Норвегия продолжает экспортировать газ и нефть, что не улучшает ситуацию по борьбе с изменением климата в целом. Да и в самом городе, по словам местных жителей, с которыми мы говорили, порой пахнет гарью из-за использования дизеля на электростанции. Но есть и еще одна проблема…

Особый статус и фактор России

У Шпицбергена особый статус, закрепленный трактатом от 1920 года. Договор подписали более 50 стран. Так, в частности, наряду с Норвегией хозяйственную деятельность на архипелаге ведет Россия, а именно трест "Арктикуголь" в Баренцбурге (60 км от Лонгйира). Россияне, в отличие от норвежцев, планируют и дальше разрабатывать шахты. Хотя добыча угля будет снижаться в будущем и там.

Так выглядит самая северная угольная шахта - на Шпицбергене Фото: Dmyto Katkov

На данный момент у Баренцбурга план - 120 тысяч тонн в год. А к концу 2032 года добыча угля в целом на архипелаге должна сократиться до 40 тысяч. Плюс, у российской компании с 2022 года, когда были введены западные санкции, большие сложности с продажей угля на европейском рынке. В Баренцбурге стараются диверсифицировать свою деятельность, делая ставку, в частности, на развитие туризма и научно-исследовательскую деятельность.

Конец угольной эпохи и начало новой эры

По словам представителей норвежской энергетической компании Store Norske, каких-либо контактов с Баренцбургом по поводу развития возобновляемых источников энергии на сегодняшний день нет, и в будущем тоже не планируется. Идет сотрудничество с другими арктическими странами и местным университетом в Лонгйире.

Монс Оле Селлевольд, сотрудник государственной компании Store Norske на Шпицбергене Фото: Dmyto Katkov

Но вернемся в "Шахту 7", где у Мии Слеттас заканчивается 10-часовая смена. На вопрос о том, чем Миа планируется заниматься в будущем, она отвечает: "Я много думала о этом. На самом деле, мне очень нравится работать в шахте. Нравятся люди, которые занимаются этим. Я поеду, видимо, в Гренландию или в Австралию. В качестве альтернативы также рассматриваю возможность вернуться в Норвегию на материк, и работать там механиком".

Последняя норвежская шахта закрывается спустя сто лет после начала разработки полезных ископаемых на архипелаге. В Лонгйире это конец целой эпохи. Однако внедрение новых технологий на острове положило начало "зеленому переходу" на Шпицбергене, где, по словам многих, последние годы особенно сильно чувствуется изменение климата. Однако для того, чтобы "зеленое" будущее наступило, еще многое предстоит сделать.