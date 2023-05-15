Экономика ЕС: энергия дешевеет, рост ускоряется, ФРГ буксует

Еврокомиссия улучшила прогноз на 2023 год, назвала самые динамичные страны и указала на проблему базовой инфляции. Война России против Украины не ввергла Евросоюз в рецессию.

Евросоюз смог избежать экономического кризиса, рецессии в 2023 году не будет, рост ВВП постепенно ускоряется, однако инфляция останется высокой. Таковы ключевые положения представленного 15 мая в Брюсселе весеннего прогноза Европейской комиссии (ЕК). Она пересмотрела свой промежуточный прогноз от 13 февраля в сторону улучшения и теперь исходит из того, что экономика во всем ЕС вырастет в этом году на 1,0%, а в еврозоне - на 1,1%.

Брюссель прогнозирует слабый рост ВВП в Германии

Свой более оптимистичный настрой Еврокомиссия объясняет снижением цен на энергоносители, сокращением числа сбоев в международных цепочках поставок и стабильным рынком труда, иными словами - низкой безработицей, которая в марте упала в ЕС до исторического минимума в 6%, и рекордно высокой занятостью. Эти факторы, указывается в сообщении ЕК, "способствовали умеренному росту в 1-м квартале 2023 года, что развеяло страхи перед рецессией". Рост составил, согласно предварительным данным европейского статистического ведомства Eurostat, 0,3% в ЕС и 0,1% в еврозоне в квартальном выражении.

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Фото: YVES HERMAN/REUTERS

Таким образом, по сравнению с последним трехмесячным периодом прошлого года экономика во всех 27 государствах Евросоюза росла в январе-марте быстрее, чем в 20 государствах еврозоны. В течение нынешнего года страны с единой валютой евро по темпам развития минимально вырвутся вперед, однако прогноз на 2024 год исходит из того, что весь ЕС вновь будет расти чуть быстрее (1,7%), чем еврозона (1,6%).

Германия как крупнейшая экономка ЕС и, соответственно, еврозоны в этом году не сможет взять на себя роль мотора экономического развития, считают в Брюсселе. На 2023 год Еврокомиссия прогнозирует увеличение ВВП ФРГ всего на 0,2%, тогда как правительство в Берлине объявило в конце апреля, что ожидает 0,4%. В следуюущм году, по мнению ЕК, развитие немецкой экономики ускорится до 1,4%.

Впрочем, вполне возможно, что ЕК оценивает потенциал немецкой экономики излишне пессимистично. Ведь осенью прошлого года Брюссель вообще предсказывал Германии на 2023 год рецессию с минусом в 0,6%, а теперь, как видим, после трудной зимы с особенно дорогой энергией, главным образом из-за полного прекращения поставок газа Россией, все же повысил прогноз до плюс 0,2%.

Какие страны станут экономическим мотором ЕС

Роль экономического мотора Евросоюза возьмут на себя в этом году, по оценкам Еврокомиссии, другие крупные страны еврозоны, прежде всего Испания, Нидерланды и Италия - четвертая, пятая и третья по размерам экономики ЕС. Ожидается, что испанский ВВП увеличится по итогам года на 1,9%, нидерландский - на 1,8%, а итальянский - на 1,2%. "Такого давно не было", - подчеркнул, намекая на многолетние проблемы своей страны, комиссар ЕС по экономике итальянец Паоло Джентилони. Он представлял в Брюсселе прогноз ЕК. Медленнее, чем в перечисленных странах, но все же существенно быстрее, чем в Германии, будет расти вторая по размерам в ЕС французская экономика: плюс ожидается на уровне 0,7%.

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони Фото: TT News Agency/Caisa Rasmussenvia REUTERS

В число лидеров роста войдет и Хорватия, которая 1 января 2023 стала 20-м членом еврозоны. В первый год с единой европейской валютой ВВП этой страны увеличится на 1,6%, считает Еврокомиссия. В Ирландии экономика вырастет на 5,5%, в Румынии на 3,2%, в Греции и Португалии на 2,4%. Островные государства Мальта и Кипр продемонстрируют рост соответственно на 3,9% и 2,3%.

В минусе по итогам нынешнего года окажутся, по оценкам Еврокомиссии, лишь две страны ЕС. В Швеции ВВП сократится на 0,5%, в Эстонии на 0,4%. В двух других странах Балтии, в Латвии и Литве, прогнозируется рост соответственно на 1,4% и 0,5%.

"Европейской экономике удалось ограничить отрицательные последствия российской агрессии против Украины и справиться с энергетическим кризисом благодаря быстрой диверсификации снабжения и значительному снижению потребления газа, - подытоживает Еврокомиссия. - Ощутимо более низкие цены на энергию благотворно сказываются теперь на экономике и обеспечивают предприятиям сокращение производственных издержек".

Базовая инфляция оказалась особо упорной

Жители Евросоюза тоже уже почувствовали снижение цен на энергию, отмечает ЕК. Однако она исходит из того, что инфляция пока все же будет сдерживать индивидуальное потребление в странах ЕС, поскольку ее темпы превышают рост зарплат. Более того, Брюссель даже несколько повысил прогноз инфляции в еврозоне и теперь исходит из того, что она составит в этом году 5,8% и лишь в следующем снизится до 2,8%. Но и в таком случае это все еще будет выше того уровня, к которому стремится Европейский центральный банк (ЕЦБ). Он считает оптимальным для здорового развития экономики годовую инфляцию чуть меньше 2%.

Высокая инфляция снижает покупательную способность жителей ЕС Фото: Micha Korb/picture alliance/dpa

Во всем Евросоюзе инфляция составит в этом году, согласно прогнозу, в среднем 6,7% и снизится в следующем до 3,1%. Таким образом, для населения стран, не перешедших на валюту евро, проблема инфляции стоит еще более остро, чем для жителей еврозоны.

Еврокомиссия особо указывает на проблему неожиданно устойчивой базовой инфляции. Этот показатель не учитывает подверженные сильным колебаниям цены на энергию и необработанные продукты питания. Иными словами, проблемой Евросоюза стало то, что подорожал очень широкий набор товаров и услуг, поэтому даже "обвальное падение" цен на энергоносители пока не привело к обузданию инфляции. Однако ЕК исходит из того, что исторический пик базовой инфляции был, по всей видимости, достигнут в марте 2023 года, так что теперь она шаг за шагом будет снижаться.

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