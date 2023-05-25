Экономика Германии вошла в рецессию

Статистики зафиксировали сокращение ВВП Германии на протяжении двух кварталов подряд. Это означает, что немецкая экономика вошла в рецессию.

Экономика Германии в первом квартале текущего года вновь сократилась. Федеральное статистическое ведомство в четверг, 25 мая, скорректировало предварительные оценки по сокращению ВВП Германии с ноля до минус 0,3 процента. "В результате немецкая экономика зафиксировала два квартала с негативным результатом подряд и, согласно действующей терминологии, вошла в рецессию", - говорится в сообщении ведомства.

В четвертом квартале 2022 года ВВП Германии сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5 процента. Сохраняющиеся высокие темпы роста дороговизны продолжали отрицательно влиять на экономику ФРГ и в начале нынешнего года, констатировали эксперты.

Сокращение потребительских расходов

Особенно заметно это сказалось на частных потребительских расходах - в первом квартале текущего года они снизились на 1,2 процента. "В сравнении с предшествовавшим кварталом частные домохозяйства тратили меньше средств на продовольствие, напитки, одежду, обувь и мебель", - отметили статистики. Потребители реже покупали новые автомобили.

Государственные расходы на потребление тоже заметно сократились - на 4,9 процент по сравнению с предыдущим кварталом.

В то же время позитивные импульсы получены от внешней торговли - предприятия экспортировали на 0,4 процент больше товаров и услуг, чем в последнем квартале 2022 года.

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