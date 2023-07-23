Илон Маск анонсировал смену логотипа Twitter на Х

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск объявил, что ее логотип будет изменен с синей птицы на X. Возможный будущий дизайн Twitter Маск опубликовал в воскресенье, 23 июля.

По словам Маска, новый логотип может быть внедрен уже с начала следующей недели, если будет найден "достаточно хороший вариант". Кроме того, бизнесмен намекнул на возможный отказ от названия Twitter. "Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", - написал он.

Маск также запустил голосование с предложением изменить цвет платформы по умолчанию на черный.

Покупка Маском Twitter

После покупки компании Twitter Илон Маск начал вносить изменения в работу платформы. Было введено право получить только за деньги синюю галочку, свидетельствующей об аутентичности пользователя. Маск также вводил временные ограничения на число постов, доступных пользователям для прочтения.

Сам Маск утверждал, что купил Twitter ради защиты свободы слова и отказа от цензуры. Однако в мае в преддверии президентских выборов в Турции стало известно, что Twitter блокирует некоторый политический контент по требованию властей страны. "Либо Twitter заблокируют (в Турции. - Ред.) полностью, либо мы ограничим доступ к некоторым твитам", - объяснил цензуру Маск.

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