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Twitter грозит судом компании Meta из-за запуска Threads

Дмитрий Андреев
35 мин. назад

В компании, принадлежащей Илону Маску, утверждают, что Meta наняла ряд бывших сотрудников Twitter, которых использовала для создания новой соцсети.

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Фото: STEFANI REYNOLDS/AFP

Сервис микроблогов Twitter, принадлежащий мультимиллиардеру Илону Маску, грозит судебным разбирательством корпорации Meta, материнской компании соцсетей Facebook и Instagram, из-за запуска конкурента Twitter - платформы Threads. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил интернет-портал Semafor, сославшись на письмо юриста Алекса Спиро, представляющего интересы Twitter, в адрес сооснователя Meta Марка Цукерберга.

В письме юрист утверждает, что Meta наняла ряд бывших сотрудников Twitter, которые все еще имели доступ к "коммерческим секретам и другой строго конфиденциальной информации" компании Маска. Этих сотрудников якобы целенаправленно использовали для создания приложения-подражателя, чтобы конкурировать с Twitter.

Meta запустила Threads 6 июля

Соцсеть Threads была запущена компанией Meta примерно в 100 странах в ночь на 6 июля. Как и Twitter она позволяет публиковать короткие текстовые сообщения. По словам Цукерберга, за несколько часов приложение было загружено 30 миллионов раз. На сегодняшний день Threads считается ближайшим конкурентом Twitter, в том числе потому, что может использовать базу из огромного числа учетных записей пользователей Instagram. В Евросоюзе соцсеть пока не работает.

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