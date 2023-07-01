  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
Цифровые технологииГлобальные темы

Twitter ввел временные ограничения по числу доступных постов

Александра Иванова
40 мин. назад

Верифицированные пользователи временно могут читать до 10 000 твитов в день, неверифицированные - до 1000, сообщил владелец сервиса Илон Маск.

https://p.dw.com/p/4TJUr
Страница владельца компании Twitter Илона Маска в сервисе микроблогов
Фото: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images

Сервис микроблогов Twitter вводит временные ограничения на число постов, доступных пользователям для прочтения. Как пояснил в ночь на воскресенье, 2 июля, владелец компании Twitter Илон Маск, пользователи с подтвержденным аккаунтом какое-то время смогут читать до 10 000 твитов в день. Для юзеров, чей аккаунт не является подтвержденным, число доступных для прочтения постов в день будет ограничено 1000. Новые пользователи с неподтвержденным аккаунтом смогут читать лишь до 500 твитов в день.

Чуть ранее, вечером 1 июля, Маск сообщил, что число доступных для прочтения твитов для верифицированных пользователей будет составлять 6000, для неверифицированных - 600, а для новых пользователей с неверифицированным аккаунтом - 300 в день.  

Подобные временные ограничения нужны, чтобы противодействовать "экстремальному уровню считывания данных и манипулированию системой",  заявил Маск без более конкретных пояснений.

Новый правила верификации аккаунта в Twitter

После покупки компании Twitter Илон Маск изменил правила получения синей галочки, свидетельствующей об аутентичности пользователя. Теперь она появляется у юзеров, оформивших платную подписку. Между тем подлинной проверки личности не происходит, подтверждается лишь связанный с аккаунтом номер телефона, подчеркивают критики.

Многие пользователи Twitter восприняли в  штыки новшество, связанное с введением ограничений на число доступных к прочтению твитов. Так, в немецкоязычном сегменте сервиса получил широкое распространение хэштег #RIPTwitter, название которого можно перевести как "Покойся с миром, Twitter".

Смотрите также:

FB и Twitter против российских ботов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Twitter запретили в Нигерии и какие проблемы есть еще у самой населенной страны Африки?

Почему Twitter запретили в Нигерии и какие проблемы есть еще у самой населенной страны Африки?

Ситуация в сфере безопасности в Нигерии продолжает вызывать беспокойство. Боевики группировки "Боко харам" продолжают похищать людей. Больше стало и случаев насилия. Две трети населения Нигерии живут за чертой бедности, при этом уровень безработицы остается высоким. На этом фоне недовольство властями растет. В частности, это касается жестокого подавления протестов против полицейского произвола.
Политика29 сентября 2021 г.26:01 мин.
external

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)

Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
Политика11 октября 2021 г.02:10 мин.
Логотип Twitter

Twitter снова стал рекомендовать аккаунты российских властей

Twitter снова стал рекомендовать аккаунты российских властей

Аккаунты, связанные с российскими властями, вновь появляются в разделе рекомендаций, поиске и ленте соцсети. После начала войны в Украине Twitter накладывал ограничения на их профили.
Общество8 апреля 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве

Визит премьера Испании в Киев и иные итоги 493-го дня войны

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Перформанс Александара Тимотича "Ты голоден?"

Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми

Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми

Культура21 ч. назад
Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Экономика и бизнес21 ч. назад12 фото
Разрушенная гребля Каховской ГЭС, снимок со спутника, 16 июня 2023 года

Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

Конфликты30 июня 2023 г.
Агнешка Легуцка

"Может появиться новый Пригожин". Эксперт о страхах Путина

"Может появиться новый Пригожин". Эксперт о страхах Путина

Конфликты30 июня 2023 г.
Си Цзиньпин и Владимир Путин во время переговоров в Москве, 21 марта 2023 года

Пошатнул ли мятеж ЧВК "Вагнер" веру Китая в Россию?

Пошатнул ли мятеж ЧВК "Вагнер" веру Китая в Россию?

Политика30 июня 2023 г.
"Финист ясный сокол"

Режиссер читок "Финист ясный сокол": Мы никогда не отмоемся

Режиссер читок "Финист ясный сокол": Мы никогда не отмоемся

Культура30 июня 2023 г.
На главную страницу