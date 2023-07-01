Twitter ввел временные ограничения по числу доступных постов

Верифицированные пользователи временно могут читать до 10 000 твитов в день, неверифицированные - до 1000, сообщил владелец сервиса Илон Маск.

Сервис микроблогов Twitter вводит временные ограничения на число постов, доступных пользователям для прочтения. Как пояснил в ночь на воскресенье, 2 июля, владелец компании Twitter Илон Маск, пользователи с подтвержденным аккаунтом какое-то время смогут читать до 10 000 твитов в день. Для юзеров, чей аккаунт не является подтвержденным, число доступных для прочтения постов в день будет ограничено 1000. Новые пользователи с неподтвержденным аккаунтом смогут читать лишь до 500 твитов в день.

Чуть ранее, вечером 1 июля, Маск сообщил, что число доступных для прочтения твитов для верифицированных пользователей будет составлять 6000, для неверифицированных - 600, а для новых пользователей с неверифицированным аккаунтом - 300 в день.

Подобные временные ограничения нужны, чтобы противодействовать "экстремальному уровню считывания данных и манипулированию системой", заявил Маск без более конкретных пояснений.

Новый правила верификации аккаунта в Twitter

После покупки компании Twitter Илон Маск изменил правила получения синей галочки, свидетельствующей об аутентичности пользователя. Теперь она появляется у юзеров, оформивших платную подписку. Между тем подлинной проверки личности не происходит, подтверждается лишь связанный с аккаунтом номер телефона, подчеркивают критики.

Многие пользователи Twitter восприняли в штыки новшество, связанное с введением ограничений на число доступных к прочтению твитов. Так, в немецкоязычном сегменте сервиса получил широкое распространение хэштег #RIPTwitter, название которого можно перевести как "Покойся с миром, Twitter".

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