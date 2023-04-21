Twitter стал удалять бесплатные верификационные галочки

Многие знаменитости, не оплатившие свой аккаунт в Twitter, лишились верификационных значков. Однако за некоторых заплатил лично владелец компании Илон Маск.

Сеть микроблогов Twitter в четверг, 20 апреля, начала удалять бесплатные верификационные галочки, которые раньше бесплатно присваивались аккаунтам знаменитостей и публичных фигур. Теперь такой значок будут иметь на своих профилях только платные подписчики - однако без реального подтверждения личности.

Среди знаменитостей, чьи аккаунты утратили белую галочку на синем фоне, оказались папа римский Франциск, экс-президент США Дональд Трамп, звезда футбола Криштиану Роналду, актриса Хэлли Берри и многие исполнители, включая Леди Гагу, Бейонсе, Шакиру и Джастина Тимберлейка.

Певица Дайон Уорвик, чей аккаунт также лишился проверочной галочки, раскритиковала этот шаг, заявив: "Теперь любой может стать мной".

В то же время некоторые известные люди, которые ранее отказались от подписки, в том числе писатель Стивен Кинг и баскетболист Леброн Джеймс, как ни странно сохранили свои верификационные значки. Владелец Twitter Илон Маск пояснил это тем, что он лично платит за некоторые профили. По данным технологического блога "The Verge", Джеймс отклонил предложение Twitter заплатить за подписку, но сохранил галочку. Стивен Кинг написал, что он также не является платным подписчиком. "Всегда пожалуйста, намасте", - ответил ему Маск, использовав индийское приветствие.

Одновременно из аккаунтов государственных и общественных медиакомпаний разных стран убраны пометки о том, что они "финансируются государством". Также Twitter перестал указывать в профилях высокопоставленных чиновников на их связь с государством.

Вскоре после покупки компании Twitter осенью 2022 года за 44 миллиарда долларов Илон Маск заявил, что процесс присвоения верификационных галочек был "коррумпированным", поэтому теперь все должны платить за них. Многие знаменитости отказались подписываться на Twitter.

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