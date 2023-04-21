  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Эмблема соцсети Twitter
Фото: STR/NurPhoto/picture alliance
Экономика и бизнесСША

Twitter стал удалять бесплатные верификационные галочки

Евгений Жуков
1 ч. назад

Многие знаменитости, не оплатившие свой аккаунт в Twitter, лишились верификационных значков. Однако за некоторых заплатил лично владелец компании Илон Маск.

https://p.dw.com/p/4QNh2

Сеть микроблогов Twitter в четверг, 20 апреля, начала удалять бесплатные верификационные галочки, которые раньше бесплатно присваивались аккаунтам знаменитостей и публичных фигур. Теперь такой значок будут иметь на своих профилях только платные подписчики - однако без реального подтверждения личности.

Среди знаменитостей, чьи аккаунты утратили белую галочку на синем фоне, оказались папа римский Франциск, экс-президент США Дональд Трамп, звезда футбола Криштиану Роналду, актриса Хэлли Берри и многие исполнители, включая Леди Гагу, Бейонсе, Шакиру и Джастина Тимберлейка.

Певица Дайон Уорвик, чей аккаунт также лишился проверочной галочки, раскритиковала этот шаг, заявив: "Теперь любой может стать мной".

В то же время некоторые известные люди, которые ранее отказались от подписки, в том числе писатель Стивен Кинг и баскетболист Леброн Джеймс, как ни странно сохранили свои верификационные значки. Владелец Twitter Илон Маск пояснил это тем, что он лично платит за некоторые профили. По данным технологического блога "The Verge", Джеймс отклонил предложение Twitter заплатить за подписку, но сохранил галочку. Стивен Кинг написал, что он также не является платным подписчиком. "Всегда пожалуйста, намасте", - ответил ему Маск, использовав индийское приветствие.

Одновременно из аккаунтов государственных и общественных медиакомпаний разных стран убраны пометки о том, что они "финансируются государством". Также Twitter перестал указывать в профилях высокопоставленных чиновников на их связь с государством.

Вскоре после покупки компании Twitter осенью 2022 года за 44 миллиарда долларов Илон Маск заявил, что процесс присвоения верификационных галочек был "коррумпированным", поэтому теперь все должны платить за них. Многие знаменитости отказались подписываться на Twitter.

Смотрите также:

Что происходит в Нигерии? Интервью DW

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карикатура DW: "Илон Маск" ощипывает голубую птичку - символ Twitter. Вокруг разлетаются глубые перья.

Как Илон Маск меняет Twitter, или Ощип синей птицы

Как Илон Маск меняет Twitter, или Ощип синей птицы

Едва купив Twitter, Илон Маск активно взялся за его реформирование, предложив ввести плату за верификацию аккаунтов. О нововведениях владельца сервиса коротких сообщений - карикатура DW.
Экономика и бизнес2 ноября 2022 г.
external

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)

Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
Политика11 октября 2021 г.02:10 мин.
external

Tesla Model Y "Made in Germany" сойдет с конвейера в 2021 году: Илон Маск строит завод под Берлином (03.08.2020)

Tesla Model Y "Made in Germany" сойдет с конвейера в 2021 году: Илон Маск строит завод под Берлином (03.08.2020)

Для первого завода в ЕС концерн Tesla выбрал площадку под Берлином, но не все в регионе этому рады. Ранее экологи даже пытались опротестовать разрешение на расчистку леса под завод по выпуску электромобилей.
Автомобили и транспорт3 августа 2020 г.03:03 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

NATO Flagge

Писториус: Вопрос о приеме Киева в НАТО решится после войны

Конфликты25 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведущие Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Столтенберг в Киеве. Шпионы в море. DW Новости Шоу

Столтенберг в Киеве. Шпионы в море. DW Новости Шоу

Политика18 ч. назад59:39 мин.
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин надувает шарик, внутри которого изображение пионера

Путин хочет возродить пионеров: куда ведет ностальгия

Путин хочет возродить пионеров: куда ведет ностальгия

Политика18 ч. назад
Установка для добычи сланцевого газа в Польше

Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Экономика и бизнес6 ч. назад
Финско-российская граница

"Мы должны быть готовы". Финны строят забор на границе с РФ

"Мы должны быть готовы". Финны строят забор на границе с РФ

Политика19 ч. назад
За стеной белорусской тюрьмы

За подрыв самолета РФ грозит расстрел. Что решит Лукашенко?

За подрыв самолета РФ грозит расстрел. Что решит Лукашенко?

Права человека20 ч. назад
Российский ЗРК "Искандер-М"

Латушко: Размещение в Беларуси ТЯО России - реальная угроза

Латушко: Размещение в Беларуси ТЯО России - реальная угроза

Политика21 ч. назад
На главную страницу