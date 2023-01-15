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Акция протеста в Тель-АвивеФото: Oded Balilty/AP/picture alliance
ПолитикаИзраиль

В Израиле вновь прошли антиправительственные митинги

Жан Рофе
53 мин. назад

Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве против планов юридической реформы. Демонстрации прошли также в Иерусалиме и Хайфе.

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В Израиле вечером в субботу, 14 января, прошли массовые акции протеста против политики нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На улицы вышли десятки тысяч граждан. Они в том числе выражали недовольство продвигаемой министром юстиции Яривом Левиным юридической реформой.

Крупнейший митинг состоялся в Тель-Авиве. Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на полицию, на площади Хабима в центре города и прилегающих улицах находилось около 80 тысяч человек, несмотря на дождливую погоду. Еще несколько тысяч демонстрантов протестовали в Иерусалиме, возле резиденций премьер-министра и президента, а также в городе Хайфа на севере страны.

Самое правое правительство за всю историю страны

В конце декабря в Иерусалиме было приведено к присяге новое правительство Израиля. Нетаньяху, вернувшийся на пост премьер-министра после полуторагодичного пребывания в оппозиции, представил 33 членов кабинета, в том числе - из правонационалистической религиозной коалиции. Это самое правое правительство за всю историю Израиля. В его состав впервые входят правые экстремисты и лица с судимостью.

Новое правительство объявило о намерении проводить политику расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, а также осуществлять социальные реформы, которые обеспокоили членов и сторонников ЛГБТК-сообщества. Кроме того, в начале января новый министр юстиции Левин представил план юридической реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений, а также предоставит властям контроль над отбором судей.

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