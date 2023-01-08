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Акция протеста в Тель-Авиве против правительства Нетаньяху
Акция протеста в Тель-АвивеФото: JACK GUEZ/AFP/Getty Images
ПолитикаИзраиль

В Тель-Авиве прошла акция против нового правительства

Жан Рофе
46 мин. назад

Тысячи демонстрантов прошлись по улицам Тель-Авива, размахивая израильскими флагами и держа плакаты с лозунгами против правительства премьер-министра Нетаньяху.

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Несколько тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива вечером в субботу, 7 января, чтобы выразить протест против нового правительства Израиля во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

По сообщениям СМИ, демонстранты собрались в центре города, а затем прошлись по улицам, размахивая израильскими флагами и держа в руках плакаты с антиправительственными лозунгами, такими как "Демократия в опасности" и "Вместе против фашизма и апартеида". В акции протеста приняли участие более десяти тысяч человек, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на данные организаторов.

"Вместе с тысячами демонстрантов мы вышли на улицу, чтобы протестовать и кричать во весь голос: Наша страна не может быть разрушена! Мы будем продолжать бороться за нашу демократию", - написала в Twitter лидер рабочей партии "Авода" Мейрав Михаэли.

Самое правое правительство за всю историю страны

На прошлой неделе в Иерусалиме было приведено к присяге новое правительство Израиля. Нетаньяху, вернувшийся на пост премьер-министра после полуторагодичного пребывания в оппозиции, представил 33 членов кабинета, в том числе - из правонационалистической религиозной коалиции. Это самое правое правительство за всю историю Израиля. В его состав впервые входят правые экстремисты и лица с судимостью.

Новое правительство объявило о намерении проводить политику расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, а также осуществлять социальные реформы, которые обеспокоили членов и сторонников ЛГБТК-сообщества. Кроме того, на этой неделе новый министр юстиции Ярив Левин представил план правовой реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений.

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