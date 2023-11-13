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США нанесли ответный удар по объектам иранского КСИР в Сирии

Даниил Сотников
13 ноября 2023 г.

Авиаудары по объектам связанных с Ираном боевиков в Сирии были нанесены в ответ на серию атак по американским базам в регионе.

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Американские военные в Сирии
Американские военные в СирииФото: Baderkhan Ahmad/AP/picture alliance

Американские военные нанесли удары по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с Ираном группировок в Сирии, сообщил министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье, 12 ноября.

Удары были нанесены в ответ на продолжающиеся атаки на американский контингент в Ираке и Сирии, заявил Остин. По его словам, точечные удары были нанесены по учебному объекту около города Абу-Камаль и конспиративной квартире вблизи Маядина.

"У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он приказал ясно дать понять сегодняшними действиями, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы", - говорится в сообщении Пентагона.

СМИ сообщили о новой атаке на объекты США

Уже после информации об ударе США телеканал Al Mayadeen сообщил со ссылкой на источники, что американские военные базы в Сирии подверглись новой серии нападений в ночь на 13 ноября. "Три дрона-камикадзе атаковали американскую базу в Эш-Шаддаде на юге северо-восточной сирийской провинции Хасака", - сообщил собеседник телеканала. Кроме того, по информации телеканала, ракетному обстрелу подверглась другая база США на востоке Сирии, близ месторождения "Конико".

Источник Al Mayadeen назвал атаку "второй частью ответа" на удар США по объектам в районе Маядины и Абу-Камаль. По данным телеканала, в результате удара по базе "Конико"тпогибли четверо американских военных. Других подтверждений этой информации нет.

Атаки на контингент США в Сирии участились

Это третий с 26 октября удар США в ответ на продолжающиеся атаки беспилотниками и ракетами американского контингента в Сирии и Ираке со стороны сил, поддерживаемых Ираном, отмечает агентство Reuters.

По данным агентства, за последние недели американские силы в Ираке и Сирии подверглись по меньшей мере 40 нападениям. Не менее 45 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы или легкие ранения. В Пентагоне атаки назвали "небольшими по масштабу", но "тревожными и опасными", добавив, что американские военные отвечали на атаки точечными ударами.

Контингент США в Сирии и Ираке насчитывает 900 и 2500 человек соответственно. Эти силы развернуты там для помощи и консультации местным силам с целью предотвратить возрождение ИГИЛ, напоминает Reuters.

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Интервью DW со спецпредставителем США по Сирии

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