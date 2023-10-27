США нанесли удары по позициям иранского КСИР в Сирии

Пентагон объяснил свои действия самозащитой на фоне атак со стороны проиранских вооруженных группировок. Ранее президент США Байден направил аятолле Хаменеи послание, в котором предостерег от нападений на войска США.

США вечером в четверг, 26 октября, нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на востоке Сирии. "Эти прицельные удары являются самозащитой на фоне продолжающихся и по большей части безуспешных нападений спонсируемых Ираном вооруженных группировок на американские войска в Ираке и Сирии, начавшихся 17 октября", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По словам Остина, о нанесении ударов распорядился президент США Джо Байден. Они были нанесены по объектам, используемым КСИР и проиранскими группировками, отметил он. Остин предупредил, что если нападения поддерживаемых Тегераном формирований на американские войска продолжатся, то США без колебаний "примут дальнейшие необходимые меры по защите своего населения".

Предостережение аятолле

Ранее Байден направил послание духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором предостерег Тегеран от нанесения ударов по американским войскам на фоне конфликта между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС, признанным террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле.

"Ему было доставлено личное послание. Это все, что я могу сказать", - сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби журналистам, отказавшись уточнить, каким образом это послание было доставлено аятолле.

Через несколько часов после этого Ллойд Остин сообщил о нанесении ударов по двум объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции. Ранее сообщалось, что за последние недели американские войска в Ираке подвергались ударам не менее 12 раз, а в Сирии - четыре раза. В результате легкие ранения получил 21 американский военнослужащий.

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