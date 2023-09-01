Протесты в Сирии: чем опасны для Асада волнения друзов

На юге Сирии, в регионе проживания друзов, ширятся акции протеста. Они начались из-за роста цен, однако экономические требования сменяются политическими. Подробности - у DW.

Провинция Сувайда на юге Сирии находится под контролем режима Башара Асада. И все же там в некоторых населенных пунктах развеваются флаги сирийских оппозиционных сил. Под ними до 2000 человек ежедневно в течение примерно двух недель выходят на демонстрации против властей, начало которым положила отмена ими субсидий на ГСМ.

Протесты охватили всю провинцию Сувайда

"Дела у режима Асада крайне плохи. Он слаб, особенно в Сувайде", - говорит один из демонстрантов, имя которого DW не называет по соображениям безопасности. По его словам, люди здесь давно хотели организовать подобные демонстрации, но силы безопасности не позволяли им это сделать.

Асад жестоко подавил протесты оппозиционного движения, начавшегося в 2011 году. Десятки тысяч сирийцев были убиты, судьба многих людей остается неизвестной. "Тем не менее протесты не прекратятся, как бы ни старался режим Асада, - уверен демонстрант из Сувайды, где проживает значительная часть национального меньшинства друзов. - Мы осторожны и хорошо знаем гнусные, преступные методы режима".

Протесты в Сувайде начались из-за отмены субсидий на ГСМ Фото: Suwayda24/AP/picture alliance

Протестующие не только выходят на демонстрации. Они блокируют дороги на Дамаск, срывают со зданий портреты Асада и проводят другие акции. Протесты, начавшиеся в столице провинции, постепенно охватили всю ее территорию. Только за неделю во второй половине августа прошло более пятидесяти различных выступлений. В соцсетях распространяется фото- и видеоматериалы с демонстраций. На одном из видео из Сувайи демонстранты скандируют: "Народ хочет свержения режима".

"Мы тут, потому что в тюрьмах Асада томятся более полумиллиона сирийцев. Мы протестуем против убийств, ответственность за которые несет правительство, против высоких цен, против поборов, которые берут силовики на пропускных пунктах", - говорит демонстрант из города Дараа.

Чем важны протесты друзов

"Гражданские протесты на территориях, контролируемых режимом Асада, очень важны, - считает активист протестного движения Радван аль-Атраш, живущий в регионе Идлиб, одной из последних областей страны, не контролируемой Асадом. - Мы надеемся, что протестующие в Сувайде не сдадутся и что протесты с побережья перекинутся на Алеппо и Дамаск".

Протестующие выдвигают и политические требования Фото: Suwayda24/AP/picture alliance

Ряд факторов делает эти выступления особенно важными, считает британско-сирийский журналист Робин Яссиб-Кассаб. Друзы стали первым крупным национальным меньшинством Сирии, выступившим против Асада. Это, по мнению журналиста, тем более значимо, потому что в Дамаске утверждают, что нынешний режим обеспечивает безопасность меньшинствам.

Кроме того, указывает Яссиб-Кассаб, экономика Сирии находится на грани краха. По его прогнозу, это приведет или к революции, или к большому голоду. После более чем десяти лет гражданской войны в Сирии почти 90 процентов граждан страны живет на грани нищеты, свидетельствуют данные ООН.

Правительство Асада постарается воздержаться от насилия

Именно экономические проблемы стали причиной начавшихся акций протеста. 15 августа правительство отменило субсидии на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и цены на бензин выросли вдвое. Фактически одновременно власти объявили о повышении зарплаты бюджетникам на 100%. Однако это не помогло.

Первыми забастовали водители автобусов и такси. Затем почти на сто процентов взлетели цены на продовольствие. Затем начались протестные выступления. Однако, как считает британский эксперт Хаиб Хаиб, хотя протесты и были вызваны экономическими причинами, они имеют и политическую составляющую.

Как отреагирует на массовые проявления недовольства официальный Дамаск - неизвестно. По мнению Хаиб Хаиба, правительство Асада, стремящееся к возвращению на международную арену, будет действовать в зависимости от ситуации. Возможно, оно постарается локализовать протесты, где-то применит силу, однако постарается избежать этого в Сувайде, чтобы не вызвать возмущение всех друзов.

Режим Асада ведет в Сувайде активную дипломатическую работу, чтобы прекратить протесты, считает сирийский правозащитник Мохаммед Алаа Ганем, руководитель Сирийско-Американского совета в Вашингтоне. "Вместе с тем режим работает также и над планом Б - на случай, если дипломатические усилия не приведут к успеху", - резюмировал он. Для этого Дамаск прорабатывает силовые варианты.

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