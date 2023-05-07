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Встреча ЛАГ в Каире (Amr Abdallah Dalsh/REUTERS)Фото: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS
ПолитикаСирия

Сирию возвращают в Лигу арабских государств

Екатерина Венкина
32 мин. назад

Сирия вернется в Лигу арабских государств более чем через десять лет после того, как ее членство было приостановлено. От Дамаска ждут возобновления переговоров с оппозицией о новой конституции.

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Совет министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) принял решение о возвращении Сирии в организацию - более чем через десять лет после того, как ее членство было приостановлено. Решение принято на экстренном совещании в Каире, сообщил в воскресенье, 7 мая, представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди. Таким образом положен конец изоляции сирийского правительства президента Башара Асада, которое было исключено из организации в 2011 году из-за жестоких репрессий против собственного народа, констатировало агентство dpa.

Арабские государства должны придерживаться "эффективного подхода, основанного на взаимном уважении", в свою очередь указали в министерстве иностранных дел Сирии. В ведомстве также подчеркнули "важность совместной работы и диалога для решения проблем, стоящих перед арабскими странами".

Главы МИД стран ЛАГ отметили "стремление начать играть ведущую роль в усилиях по урегулированию" кризиса в Сирии, его "гуманитарных и политических последствий, а также последствий для безопасности", добавив, что гуманитарная помощь должна предоставляться "всем нуждающимся". Они также договорились сформировать министерский комитет для продолжения "прямого диалога с сирийским правительством с целью достижения всеобъемлющего решения".

От Дамаска ждут возобновления переговоров с оппозицией

Как передало агентство dpa, от властей Сирии в ответ ожидают, что они возобновят переговоры с оппозицией о новой конституции и подготовят почву для выборов. Кроме того, правительство должно разрешить возвращение беженцев, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и пресечь контрабанду наркотиков в соседние страны, отметило агентство. По его данным, арабские страны хотят предоставить финансовую поддержку для восстановления в Сирии и убедить союзные государства вывести войска из этой страны.

Следующий саммит 22 членов ЛАГ запланирован на 19 мая в Саудовской Аравии. Королевство может пригласить Асада на эту встречу, указало dpa.

Временное исключение Сирии из ЛАГ

Занимавший пост премьер-министра Катара Хамад бен Джасем аль Тани 12 ноября 2011 года призвал власти стран-членов ЛАГ отозвать послов из Дамаска. Одновременно он предложил лидерам сирийской оппозиции приехать в штаб-квартиру Лиги арабских государств в Каире для консультаций, передавало агентство Reuters.

Временное исключение Сирии из Лиги арабских государств вступило в силу 16 ноября 2011 года и должно было продолжаться, пока власти этой страны не выполнят достигнутые с ЛАГ договоренности о прекращении насилия в отношении противников режима. Приостановление членства Сирии в панарабской организации поддержали 18 государств. Против проголосовали представители Ливана, Йемена и Сирии, посланник Ирака воздержался.

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