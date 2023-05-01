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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, апрель 2023 года
Реджеп Тайип ЭрдоганФото: DHA
ПолитикаТурция

Президент Турции объявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии

Александра Иванова
46 мин. назад

Главарь "Исламского государства" Абу аль-Хусейн аль-Курейши был уничтожен в Сирии разведкой Турции, сообщил Эрдоган.

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Разведка Турции ликвидировала в Сирии главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу аль-Хусейна аль-Курейши. Такое заявление сделал в воскресенье, 30 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRK Turk.

О ликвидации главаря ИГ он написал также в своем микроблоге Twitter. Там Эрдоган уточнил, что операция состоялась 29 апреля, однако не назвал имени уничтоженного боевика.

Между тем агентство Reuters передает со ссылкой на сирийские спецслужбы, что рейд был проведен в городе Джандарис на северо-западе Сирии.

Прежним главарем ИГ был Абу аль-Хасан аль Хашими аль-Курейши. О его ликвидации министерство обороны США заявило 30 ноября 2022 года. В сообщении Пентагона тогда говорилось, что исламист был уничтожен в результате операции, проведенной на юге страны членами поддерживаемой Турцией Свободной сирийской армии (ССА).

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