Эрдоган после болезни появился на публике в онлайн-формате

Президент Турции из-за плохого самочувствия не смог лично участвовать в церемонии на открытии АЭС "Аккую", но выступил по видеосвязи. Это мероприятие должно было стать одним из важнейших в предвыборной гонке Эрдогана.

Спустя два дня после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире почувствовал недомогание, он вновь появился на публике в режиме онлайн. В четверг, 27 апреля, Эрдоган совместно с российским коллегой по должности Владимиром Путиным принял участие по видеосвязи в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию "Аккую" на побережье Средиземного моря.

На видеозаписи с мероприятия, обнародованной президентскими пресс-службами обеих стран, видно, как на одном экране Путин, оторвавшись от чтения бумаг, приветственно машет рукой, а затем на другом мониторе этот же жест повторяет Эрдоган, который выглядит несколько осунувшимся.

По сообщениям турецких СМИ, Реджеп Тайип Эрдоган также провел с Владимиром Путиным телефонный разговор.

Выступление Эрдогана на торжественной церемонии на АЭС "Аккую", построенной с участием "Росатома", должно было стать одним из важнейших мероприятий в ходе предвыборной кампании действующего президента Турции, который вновь баллотируется на пост главы государства. Выборы намечены на 14 мая. Однако личное участие Эрдогана в мероприятии пришлось отменить из-за болезни, как и несколько его предвыборных выступлений накануне.

Вечером 25 апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, которое транслировалось в прямом эфире. Трансляция была прервана, а после ее возобновления президент извинился перед зрителями, объяснив произошедшее желудочным гриппом и большой нагрузкой из-за кампании. Позже ряд СМИ сообщили, что у Эрдогана якобы случился инфаркт миокарда и он был госпитализирован.

Конкуренцию 69-летнему Эрдогану на президентских выборах составляет 74-летний лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу - единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса".

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