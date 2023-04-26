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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время интервью в прямом эфире турецкого телевидения 25 апреля 2023 года
Реджеп Тайип Эрдоган во время интервью в прямом эфире турецкого телевидения 25 апреля 2023 годаФото: DHA
ПолитикаТурция

Анкара опровергла сообщения о плохом здоровье Эрдогана

Жан Рофе
1 ч. назад

Президент Турции примет участие в открытии АЭС "Аккую" онлайн, сообщил представитель администрации Эрдогана.

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Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг информацию, что президент Реджеп Тайип Эрдоган испытывает проблемы со здоровьем. "Мы категорически отвергаем подобные необоснованные заявления относительно здоровья президента Эрдогана", - написал он на своей странице в Twitter вечером в среду, 26 апреля.

Алтун отметил, что Эрдоган примет участие в церемонии открытия АЭС "Аккую", которая состоится 27 апреля, в онлайн-формате.

Эрдоган отменил предвыборные мероприятия

Менее чем за три недели до выборов в Турции Эрдоган отменил ряд мероприятий в рамках предвыборной кампании. "По совету врачей сегодня я буду отдыхать дома", - написал он в Twitter в среду. Эрдоган сообщил, что вместо него участие в предвыборных митингах, запланированных на этот день в Кырыккале, Сивасе и Йозгате, примет участие вице-президент Турции Фуат Октай. "С завтрашнего дня мы надеемся продолжить работу", - добавил президент Турции.

Позднее заместитель председателя правящей в стране Партии справедливости и развития Эркан Кандемир в Twitter написал, что Эрдоган не будет лично присутствовать на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую", вместо этого он примет участие в мероприятии в онлайн-формате. Запланированный на четверг предвыборный митинг в Мерсине, где расположена АЭС, "перенесен на более позднюю дату", сообщил Кандемир.

Кроме того, по данным СМИ, отменено интервью Эрдогана, которое он должен был дать 27 апреля четырем турецким телеканалам.

Президенту Турции стало плохо в прямом эфире

Вечером 25 апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, которое транслировалось в прямом эфире. Трансляция была прервана, а после ее возобновления президент извинился перед зрителями, объяснив произошедшее "желудочным гриппом" и большой нагрузкой из-за предвыборной кампании. Впоследствии ряд СМИ сообщили, что у Эрдогана якобы случился инфаркт миокарда и он был госпитализирован.

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Конкуренцию 69-летнему Эрдогану, который намерен переизбраться на очередной срок, составляет 74-летний Кемаль Кылычдароглу - единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии.

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