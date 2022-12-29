Дети боевиков ИГ. Можно ли вернуть их из Сирии без матерей?

Жизнь в лагерях для семей боевиков "Исламского государства" в Сирии не всегда безопасна, но многие женщины не хотят покидать их. Поэтому все чаще обсуждается идея репатриации детей без согласия матерей.

Лагеря для семей боевиков "Исламского государства" (ИГ) в Сирии - не самое безопасное для детей место. В мае текущего года в канализационной канаве одного из таких лагерей утонул 8-летний мальчик. В ноябре две девочки, 12 и 15 лет, как сообщается, были найдены в другой канализационной канаве изнасилованными и обезглавленными.

"Самый опасный лагерь в мире"

Один из экспертов по экстремизму, с которым пообщалась DW, рассказал, что видел, как в лагере аль-Хол, расположенном на северо-востоке Сирии рядом с границей с Ираком, маленьких детей учили отрезать головы кошкам и собакам с целью подготовить их для последующего вступления в ИГ.

В лагере аль-Хол проживает много семей боевиков "Исламского государства" Фото: Maya Alleruzzo/AP/picture alliance

Лагерь аль-Хол часто называют "самым опасным лагерем в мире". Там проживает более 53 000 человек. Не все обитатели лагеря поддерживают идеологию ИГ, однако многие из них, как известно, являются перемещенными членами семей боевиков из этой группировки. Они были вынуждены приехать сюда, когда ИГ потерпело поражение в занятых им ранее городах Сирии и Ирака.

Большинство обитателей лагеря - выходцы из Ирака или Сирии, но кроме них тут проживают и около 10-11 тысяч граждан других стран, в том числе европейских государств, США и Канады. Большей частью это женщины и дети в возрасте до 12 лет. Именно дети, по оценкам гуманитарных организаций, составляют от 60 до 64% населения лагеря.

Шквал насилия в 2022 году

Учитывая условия жизни в переполненном лагере, отсутствие медицинской помощи, скудные продовольственные запасы и почти полное отсутствие образования, жизнь тысяч детей в аль-Холе и раньше была тяжелой. За последний год, однако, она стала еще тяжелее. В 2021 году здесь было зарегистрировано 126 убийств и 41 попытка убийства, что стало пиком жестокости в аль-Холе. Между тем гуманитарные организации полагают, что нынешний год по итогам окажется еще хуже.

В добавок ко всему расположенная по соседству Турция в последнее время усилила воздушные налеты на район, где находится лагерь, поскольку Анкара считает сирийских курдов, работающих там охранниками, своими врагами. Можно предположить, что мало кто из родителей захочет, чтобы их ребенок оказался в подобной ситуации. Однако многие женщины в аль-Холе сознательно выбирают для своих детей именно такой путь.

Лагерь для беженцев Родж в Сирии Фото: Delil Souleiman/AFP/Getty Images

Как отмечается в ноябрьском докладе Human Rights Watch, более 30 стран, включая несколько европейских государств, вывезли своих граждан из аль-Хола. В пресс-релизе организации Save the Children, опубликованном в конце декабря, говорится, что с 2019 года из этого лагеря на родину выехали в общей сложности 1464 женщин и детей, причем в 2022 году число выездов было на 60% больше показателей 2021 года.

Однако ряд женщин, к которым обратились правительства их стран, отвергли предложение вернуться на родину. Как сообщило DW министерство иностранных дел Германии, последняя женщина, которая захотела вернуться в ФРГ, приехала сюда со своими четырьмя детьми в ноябре. "Мы предполагаем, что небольшое, двузначное число немецких матерей и детей все еще находятся в лагерях Родж и аль-Хол, - говорится в заявлении представителя МИД ФРГ. - Однако, насколько нам известно, оставшиеся женщины возвращаться в Германию не хотят ".

Почему родные боевиков не хотят покидать лагеря для беженцев

То же самое относится и к женщинам из других стран. Матери, которые не захотели возвращаться домой, приняли такое решение по разным причинам, объясняет Джо Беккер, директор по защите прав детей в Human Rights Watch (HRW).

"Некоторые из них не хотят жить в немусульманской стране или боятся дискриминации или судебного преследования, - продолжает она. - В других случаях мужья этих женщин находятся в тюрьме, и они собираются дождаться их освобождения или не хотят принимать решение без мужей. Впрочем, эти аргументы не обязательно отражают интересы их детей".

Дискуссия о репатриации детей и их разлучении с матерями

В такой ситуации некоторые эксперты выступили с предложением позволить государствам, гражданами которых являются дети, вывезти их из лагеря аль-Хол, оставив там их матерей, если те примут такое решение. "Обычно в интересах ребенка лучше всего быть вместе со своей семьей", - признает Энн Спекхард, директор расположенного в США Международного центра по изучению насильственного экстремизма (ICSVE).

"Но это может быть иначе, если мы говорим о членах семей боевиков ИГ, которые остаются в лагере, потому что боятся преследования на родине или верят, что ИГ в конце концов вытащит их оттуда", - продолжает она. - Если вы знаете, что у ребенка, скажем, семилетнего, мать делает что-то жестокое - дает ему наркотики или, например, заставляет его смотреть (пропагандистские. - Ред.) фильмы ИГ , - разве государство не обязано вмешаться и забрать этого ребенка из дома?"

Спекхард также отмечает, что детей обычно не сажают в тюрьму вместе с их родителями на длительный срок. "Хотя юридически мы называем (аль-Хол и Родж. - Ред.) лагерями, на самом деле это тюрьмы", - подчеркивает она.

Опасность радикализация детей

Питер Гэлбрейт, бывший дипломат США и ООН и советник курдских политиков Ирака, приводит тот же довод в колонке газеты The New York Times, опубликованной в начале текущего года. Большинство матерей не хотят быть разлученными со своими детьми, говорит он. Это, "безусловно, было бы жестоко и болезненно и для детей". "Но я считаю, что еще более жестоко обрекать ребенка на пожизненное заключение из-за того, что его родитель решил отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации", - утверждает Гэлбрейт.

Взрыв нефтяного склада в Сирии после воздушной атаки Турции Фото: Baderkhan Ahmad/AP/picture alliance

Как и другие эксперты, он говорит об опасности радикализации детей в лагере. Во время брифинга 2021 года, посвященного борьбе с группировкой ИГ, Совет Безопасности ООН отметил "многочисленные случаи радикализации, сбора средств, обучения и подстрекательства" в аль-Холе.

Гэлбрейт предполагает, что детей, чьи матери не хотят или не могут вернуться домой из лагерей для беженцев, можно отвозить в специальные детские деревни, управляемые сирийскими курдами. У многих детей есть родственники дома, которые могли бы о них позаботиться, добавляет он. При такой схеме вывезти их из Сирии будет проще.

Решение в интересах детей

В отчетах гуманитарных организаций, работающих в этой области, включая "Врачей без границ", Save the Children и HRW, подчеркивается важность действий в интересах ребенка и ужасные условия в лагере аль-Хол. Но ни одна из этих организаций не предлагает напрямую разлучать детей и родителей.

"Это сложный вопрос, который в будущем станет только актуальнее", - поясняет DW сотрудник одной из неправительственных организаций, работающих в Сирии и Ираке. Он говорит неофициально, поскольку не уполномочен выступать от имени своего работодателя. "Сначала будут разбираться с относительно легкими случаями. В процессе группа для потенциальной репатриации будет становиться все меньше, а случаи все сложнее", - полагает собеседник редакции.

Статья 9 Конвенции ООН о правах ребенка гласит, что "ребенок не может быть разлучен со своими родителями против их воли, за исключением случаев, когда компетентные органы определяют, (...) что такая разлука необходима для защиты интересов ребенка".

Важность прозрачности процесса

По словам Джо Беккер из HRW, если будет решено, что дети должны быть отправлены на родину без родителей, потребуется разработать и соблюдать определенный процесс, а каждый случай нужно будет рассматривать в индивидуальном порядке.

Такой процесс будет обязательно включать консультацию с матерью относительно того, какие у нее есть варианты, какова вероятность ее судебного преследования на родине и каковы возможные последствия такого преследования. Кроме того, необходимо будет прояснить, какие члены семьи будут заботиться о ее детях и насколько хорошо дети знают этих родственников.

Сотрудники Красного Креста и Красного Полумесяца с ребенком в Сирии Фото: International Federation of Red Cross and Red Crescent/AP/picture alliance

Старшие дети также должны иметь возможность сказать, чего они хотят, добавляет Беккер. Не менее важно и то, чтобы чиновники регулярно проверяли семьи, потому что обстоятельства могут измениться, поскольку дети становятся старше или меняются условия в лагере. "Конечно, все это - довольно трудоемкий процесс", - отмечает Беккер.

Даже если будет выработана какая-то процедура, которая позволит детям покидать аль-Хол без своих матерей, "из-за условий в лагере следить за надлежащим соблюдением какого-либо процесса будет очень сложно", констатирует Окке Боуман, директор по коммуникациям организации Save the Children, посетивший аль-Хол в конце декабря.

"Как бы то ни было, ребенок ни в чем не виноват и он не должен расплачиваться за преступления своих родителей, - уверен Джо Беккер. - При этом мы убеждены, что родители, совершившие преступления, должны понести ответственность. И эти две вещи не являются взаимоисключающими".

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