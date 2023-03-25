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Боевая машина пехоты США M2 Bradley в СирииФото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Минобороны США допускает ответ на атаку на базы в Сирии

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

В Пентагоне возложили ответственность за атаку на связанные с КСИР группировки. США заявили, что оставляют за собой право "соответствующим образом отреагировать", если их силам в регионе будет угрожать опасность.

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США сделают все возможное для защиты своих военнослужащих в Сирии, заявили в Пентагоне в пятницу, 24 марта, в ответ на очередную атаку на одну из своих баз. Соединенные Штаты возложили ответственность за нападение на связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) военизированные формирования и подчеркнули, что оставляют за собой право "соответствующим образом отреагировать", если американским силам в регионе будет угрожать опасность.

Как отметили в оборонном ведомстве, поддерживаемые Ираном группировки выпустили 10 ракет по американской базе. В результате обстрела никто не пострадал, ущерба наземным объектам и оборудованию нанесено не было, указал пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

Президент Байден: США не стремятся к конфликту с Ираном

Президент США Джозеф Байден в свете инцидентов также заявил о готовности его страны действовать решительно. "Соединенные Штаты не стремятся - я подчеркиваю - не стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно с целью защитить наш народ", - заявил глава Белого дома на пресс-конференции в Канаде.

Это уже второе нападение на объекты международной коалиции в Сирии за последние двое суток. Беспилотный летательный аппарат 23 марта атаковал другую базу США на северо-востоке страны. В результате один военнослужащий погиб, еще шестеро получили ранения. В Пентагоне назвали ответственными за атаку проиранские группировки в Сирии.

Удары США по связанным с КСИР объектам

Американские военные в ответ нанесли в ночь на 24 марта авиаудары по объектам, связанным с КСИР. "Эти высокоточные удары были направлены на защиту американского персонала, и США предприняли соразмерные и преднамеренные действия с целью ограничить риск эскалации и свести к минимуму потери в живой силе", - заявил Райдер.

По предварительным данным Пентагона, атакованные Соединенными Штатами объекты были разрушены. Пятничную атаку на одну из своих баз в Минобороны США расценили как попытку проиранских группировок отомстить за авиаудары, нанесенные армией США по объектам, связанным с КСИР.

Смотрите также: 

Интервью DW со спецпредставителем США по Сирии

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