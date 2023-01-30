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Взрыв на военном объекте в Исфахане 28 январяФото: Isna
ПолитикаБлижний Восток

В Сирии атакована колонна грузовиков - их связывают с Ираном

Анатолий Арни
15 мин. назад

Колонна грузовиков, направлявшаяся из Ирака в Сирию, подверглась атаке на границе. По данным сирийских правозащитников, машины перевозили оружие для группировок, связанных с КСИР.

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В Сирии атакой с воздуха уничтожены шесть грузовиков, ехавших из Ирака, сообщил в воскресенье, 29 января, базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, отслеживающий военную активность в регионе.

По данным наблюдателей, беспилотники атаковали конвой из 25 грузовиков неподалеку от города Абу-Кемаль на границе Сирии и Ирака. В результате обстрела колонна была уничтожена, есть пострадавшие. Проправительственная сирийская радиостанция Sham FM также сообщила об обстреле колонны - при этом, согласно заявлению представителя властей, поврежден был лишь один грузовик.

Источники телеканала Al Arabiya одновременно с сирийскими наблюдателями указывают, что машины в конвое перевозили оружие для группировок, подконтрольных Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и базирующихся на востоке Сирии. Это не первая такая атака на колонны с военным грузом в регионе - подобный случай произошел в ноябре 2022 года. Тогда беспилотники обстреляли колонну, которая, по данным сирийских наблюдателей, перевозила топливо и оружие для связанных с Ираном формирований, при этом никто не взял на себя ответственность за обстрел.

Атака на колонну произошла вслед за взрывами на военном объекте в Иране

За день до обстрела конвоя в Сирии в двух провинциях Ирана произошли взрывы - в Исфахане в центральном Иране был атакован объект Минобороны, а в городе Азаршахр в провинции Восточный Азербайджан произошел взрыв на предприятии по производству моторного масла.

Иранские власти признали факт атаки на военный объект в Исфахане - согласно заявлению, она была "безуспешной". При этом они не давали развернутых комментариев по поводу происшествия в Восточном Азербайджане и не сообщили, кого подозревают в атаке. Газета The Wall Street Journal тем временем указала, что удар по оборонному комплексу в Иране осуществил Израиль в рамках совместной с США кампании сдерживания ядерных и военных амбиций Исламской Республики.

Израиль в последние дни проводит переговоры с США

В конце января Израиль с необъявленной поездкой посетил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Кроме того, 30 января в Израиль должен прибыть госсекретарь США Энтони Блинкен - согласно официальным данным, он продолжит американо-израильские переговоры по Ирану и другим региональным вопросам.

Атаки на объекты в Иране и обстрел колонны произошли вскоре после эскалации конфликта в Израиле - 27 и 28 января в Иерусалиме были совершены теракты с применением огнестрельного оружия, которые исламистское движение ХАМАС назвало "естественным ответом" на спецоперацию израильских правоохранителей в Дженине 26 января.

По данным The Times of Israel, после терактов израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна предпримет "несколько немедленных шагов", направленных на борьбу с терроризмом - среди них были анонсы ужесточения законодательных норм по отношению к членам семей террористов, поддерживающих теракты, а также упрощение выдачи лицензии на оружие для граждан. При этом нет подтверждений того, что заявление Нетаньяху относилось и к возможным атакам по объектам в Иране, хотя Израиль и не отрицал этого. В то же время Энтони Блинкен заявил, что США не причастны к атаке.

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