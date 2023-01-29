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Взрывы в Исфахане (фото из архива)Фото: hamshahrionline.ir
ПолитикаИран

WSJ: Израиль причастен к удару по оборонному заводу в Иране

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Удар по оборонному объекту в Исфахане осуществил Израиль в рамках совместной с США кампании сдерживания Ирана, пишет The Wall Street Journal.

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США и "третья страна" причастны к атаке беспилотными летательными аппаратами на военный завод в Исфахане в 340 километрах к югу от Тегерана в Иране. Об этом в воскресенье, 29 января, в Twitter сообщил микроблог Clash Report, специализирующийся на оперативных новостях, со ссылкой на источники базирующегося в ОАЭ арабоязычного новостного телеканала Al-Arabiya. Между тем американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников и лиц, знакомых с ходом операции, передала, что удар по оборонному комплексу в Иране осуществил Израиль в рамках совместной с США кампании сдерживания ядерных и военных амбиций Исламской Республики.

На объекте Минобороны Ирана мог находиться склад с баллистическими ракетами. В оборонном ведомстве ИРИ назвали инцидент "неудачной атакой" и не возложили ответственность на конкретную страну или группировку. В Минобороны Ирана утверждали, что один из дронов был сбит, а два других попали в оборонительные ловушки, причинив лишь "незначительные повреждения".

Взрыв также произошел на предприятии по производству моторного масла в Азаршахре на северо-западе страны. По данным Al-Arabiya, взрывы зафиксированы также в Реште (провинция Гилян) и в Тегеране, однако власти не подтвердили эти сообщения.

Удар в Исфахане стал первой известной атакой, вероятно проведенной Израилем при новом ультраправом коалиционном правительстве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который санкционировал ряд операций в Иране, когда до этого был главой правительства с 2009 по 2021 годы, пишет WSJ. 

Директор ЦРУ посетил Израиль

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс посетил на минувшей неделе с необъявленной поездкой Израиль. Госсекретарь США Энтони Блинкен должен прибыть в Израиль 30 января, чтобы продолжить американо-израильские переговоры по Ирану и другим региональным вопросам.

По данным The Times of Israel, за несколько часов до атак Нетаньяху заявил, что "этой ночью" страна предпримет "несколько немедленных шагов", направленных на борьбу с терроризмом.

Заявление стало реакцией на теракты 27 января и 28 января в Иерусалиме - мужчина расстрелял посетителей синагоги, стрельбу по прохожим в Восточном Иерусалиме устроил 13-летний палестинец. По данным издания Arab48, палестинское исламистское движение ХАМАС назвало теракты "естественным ответом" на спецоперацию израильских правоохранителей в Дженине 26 января, после которой в регионе произошли обстрелы.

NBC: Россия оказывает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану

В декабре 2022 года американский телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в Белом доме, что Россия оказывает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки Тегераном оружия для войны в Украине.

Иранское агентство Tasnim 15 января передало, что Тегеран получит от России несколько многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35 в районе 21 марта.

Речь, вероятнее всего, шла о 24 истребителях Су-35, которые изначально предназначались для Египта, передавал израильский телеканал i24news. По сведениям израильской разведки, иранские пилоты уже тренировались на этих самолетах. Кроме того, Тегеран должен был получить от Москвы системы противовоздушной обороны, указывал канал.

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